В России поймали китайца с неразрезанными на купюры гривнами

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В аэропорту Новосибирска у отправлявшегося на родину гражданина Китая изъяли поддельные 4,6 тысячи молдавских лей и 920 листов с подлинными, но неразрезанными на купюры украинскими гривнами, сообщает в понедельник новосибирская таможня.

"В процессе таможенного контроля у гражданина КНР, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск — Шанхай, были обнаружены денежные средства, подлинность которых вызвала у инспекторов таможенного поста сомнения", — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен на общую сумму в 819 тысяч гривен — подлинными.

"Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию", — отметили в пресс-службе таможни.

В действиях 39-летнего гражданина КНР инспекторы таможни усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта". Валюта изъята. Материалы проверки будут переданы сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что в Киеве участились случаи выявления фальшивых купюр. Киевляне жалуются на форумах, что получили такие на сдачу в супермаркете, в такси и даже при обмене денег в пунктах обмена.