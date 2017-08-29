Жебривский обратится в СБУ из-за обвинений его в контрабанде сигарет

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет.

"Я обращусь, сейчас придут юристы и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, какая-то особа (Надежда Савченко, — Ред) заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ", — сказал он в эфире "112 Украина".

Напомним, нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет.

Ранее Жебривский заявил, что законодательство о переформатировании антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях изменит принцип предоставления льгот предприятиям.