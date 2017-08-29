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29.08.201710:42
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    Политика

    Жебривский обратится в СБУ из-за обвинений его в контрабанде сигарет

    (обновлено: )14302
    По словам Павла Жебривского, он хочет снять с себя все обвинения в контрабанде сигарет и для этого обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет. 

    "Я обращусь, сейчас придут юристы и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, какая-то особа (Надежда Савченко, — Ред) заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ", — сказал он в эфире "112 Украина".

    Напомним, нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет. 

    Ранее Жебривский заявил, что законодательство о переформатировании антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях изменит принцип предоставления льгот предприятиям.

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