В России украинца приговорили к 11 годам колонии за контрабанду центнера гашиша

КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. Брянский областной суд приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который был задержан на российско-украинской границе в Брянской области при попытке контрабандного ввоза более 100 килограммов гашиша, сообщает прокуратура региона.

Гражданин Украины Сергей Кныш признан виновным в "контрабанде наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

"Он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В суде установлено, что Кныш пытался провезти в Российскую Федерацию из Украины более 100 кг гашиша с целью его дальнейшего сбыта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был задержан на таможенном посту "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области в декабре 2016 года. Наркотики были обнаружены в технологических полостях автомобиля.

Сообщается, что защита осужденного обжаловала приговор, однако Верховный Суд РФ оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков в Киев из Северной Америки.