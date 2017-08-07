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    В России украинца приговорили к 11 годам колонии за контрабанду центнера гашиша

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    Согласно решению Брянского областного суда, гражданин Украины Сергей Кныш признан виновным в "контрабанде наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. Брянский областной суд приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который был задержан на российско-украинской границе в Брянской области при попытке контрабандного ввоза более 100 килограммов гашиша, сообщает прокуратура региона.

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    Гражданин Украины Сергей Кныш признан виновным в "контрабанде наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

    "Он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В суде установлено, что Кныш пытался провезти в Российскую Федерацию из Украины более 100 кг гашиша с целью его дальнейшего сбыта", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что он был задержан на таможенном посту "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области в декабре 2016 года. Наркотики были обнаружены в технологических полостях автомобиля.

    Сообщается, что защита осужденного обжаловала приговор, однако Верховный Суд РФ оставил приговор суда первой инстанции в силе.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков в Киев из Северной Америки.

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