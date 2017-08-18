КИЕВ, 18 авг — РИА новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали партию контрафактных сигарет с временно неподконтрольных Киеву территорий на 1,5 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Как отмечается, в Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили крупную партию сигарет, которую злоумышленники пытались незаконно переправить из временно неподконтрольных Киеву территорий.

пресс-служба СБУ в Facebook СБУ изъяла партию контрабандных сигарет из ДНР на 1,5 млн грн

"Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В автомобиле правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок", — говорится в сообщении.

пресс-служба СБУ в Facebook СБУ изъяла партию контрабандных сигарет из ДНР на 1,5 млн грн

По предварительным данным, ориентировочная стоимость изъятого товара составляет примерно 1,5 млн грн, которые, по словам СБУ, "должны были пойти на финансирование деятельности бандформирований ДНР".

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что российские пограничники в ходе преследования задержали контрабандиста, перевозившего из Украины в РФ 7 тысяч пачек сигарет, ранив его.