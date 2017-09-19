Марунич: до конца года цены на бензин еще вырастут

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Эксперты консалтинговой группы А-95 провели свой ценовой мониторинг рынка, который показал, что цены на бензин и дизтопливо снова выросли. По их данным, крупные сети автозаправочных станций повысили цены на 50 копеек за литр.

В настоящее время средние цены на бензин А-95 — 25,16 гривен за литр и А-92 - 24,39 гривны за литр. Дизельное топливо — 22,49 гривны.

С чем связано очередное подорожание, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Насколько существенно подорожание топлива на заправках?

— Пока это только первый этап повышения цен и все будет зависеть от волатильности курса. Если курс гривны и далее будет снижаться по отношению к доллару и цены на нефть растут, как мы видим на последних двух-трех неделях, если процесс и далее пойдет, то есть основания полагать, что стоимость бензина на АЗС будет расти и далее ближе к концу года.

С чем связано это подорожание?

— Прежде всего с тем, что просел курс гривны. Вы видите, что было летом: гривна укреплялась. С начала года она вообще укрепилась на 5%, а потом пошел обратный тренд и мы уже видим существенное подорожание оптовых партий нефтепродуктов, которое фиксируется порядка месяца.

Какая цена на бензин и дизтопливо на оптовом рынке?

— Около 17 тысяч гривен тонна. Это как бы для рядового потребителя вряд ли что скажет, это малоинтересно. Важно куда для потребителя, сколько стоит дизтопливо на АЗС. На брендовых станциях где-то порядка 26,5 гривен. Кто-то продает дешевле. Дизтопливо на 1-1,5 гривны дешевле.

Если курс будет расти, то и цена на топливо будет расти?

— Да, то есть, курс закладывается порядка 29 гривен на следующий год. Посмотрим, может, еще это пересматривать будут, кто знает. Это дает основание полагать, что будет расти и цена бензина. Тем более, повторюсь, нефть дорожает. И, по всей видимости, будет дорожать и дальше.

А что с ценами на автогаз? Сейчас ситуация вроде бы стабилизировалась, однако надолго ли?

— В общем, как и прогнозировали многие квалифицированные специалисты, что где-то к концу сентября цены упадут. Да, они упали, конечно, и те значения, что были до резкого роста цен, но к сожалению, скажу откровенно, они стабилизировались в пределах 13,5-14 гривен за литр. А вот рост нефтепродуктов, повышение стоимости нефтепродуктов, к сожалению, создает предпосылки для возможного даже повышения цен на автогаз, потому что они так или иначе коррелируют. Так что если будет расти бензин, возможно до конца подорожает и автогаз.

Если мы сейчас говорим об автогазе, то есть о пропан-бутане, то источники поставок не изменились. Это Белорусь, это Казахстан, это РФ, и частично везут из стран некоторых восточно-европейских, там, Польша, Румыния. Там ничего не меняется. Эти источники как были, такими и остаются. Плюс, есть небольшие поставки морем из Азербайджана.

Что скажете о качестве и конкурентоспособности автогаза украинского производства?

— Это порядка 25% рынка, не более. Поэтому какую-то часть рынка украинские производители рынка закрывают. Это «Укргаздобыча», «Укрнафта», прежде всего.

Президент Петр Порошенко обещал, что мы тут якобы чуть ли не через какое-то время обеспечим себя сжиженным газом. Это маловероятные планы, потому что слишком большой объем нужно заместить, а у нас столько сырья нет для этого автогаза.

Придется все равно импортировать сырье для производства. Цены на сырье также подвержены колебаниям, как и автогаз.

Почему при низком курсе доллара летом не было заметно, чтобы так цена откатывалась?

— Нет, на самом деле, цены немного снизились, тут нужно правду говорить. Они немного снизились и летом. Был период, когда подешевело топливо на заправках. Просто этот тренд был исчерпан. Сейчас два фактора негативных наложились и говорить о том, что цена снизилась, я оснований не вижу для этого. Да и дай Бог, чтобы не сильно повысилась.

Производится ли в Украине дизтопливо?

— Конечно, в Украине заводов много. У нас пять заводов, в общем, но к сожалению, они все стоят практически, кроме одного, Кременчугского нефтеперерабатывающего. Поэтому, да, производим, но производим мало. И еще дизтопливо производит Шебелинский газоперерабатывающий завод, находящийся в структуре компании "Укргаздобыча" в Харьковской области.

Читайте также: New Statesman. Экономика Украины — все дальше от нормы

Поэтому закрываем мы тоже очень незначительную часть рынка и пока ситуация такова, что импорт довлеет над рынком, потому что выгоднее импортировать. Впервые стали останавливать нефтеперерабатывающие заводы из-за плохой экономики, производство дизтоплива и бензина внутри страны.

К слову, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире Голоса столицы заявил, что инфляция в Украине растет из-за давления денежной массы на товарную базу.