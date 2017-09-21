наверх
21.09.201703:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    НБУ понизил официальный курс гривны

    (обновлено: )21
    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к евро на четверг, 21 сентября, установлен на уровне 31,44.
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару США на четверг, 21 сентября, на 6 копеек и установил его на уровне 26,18 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,44. За 10 российских рублей дают 4,5054 гривны.

    Читайте также — Марунич: до конца года цены на бензин еще вырастут

    Отметим, накануне котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17.00 установились на уровне 26,16-26,19 гривны за доллар.

    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Николай Азаров. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия