НБУ понизил официальный курс гривны

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару США на четверг, 21 сентября, на 6 копеек и установил его на уровне 26,18 грн/долл.

Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,44. За 10 российских рублей дают 4,5054 гривны.

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Отметим, накануне котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17.00 установились на уровне 26,16-26,19 гривны за доллар.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.