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15.09.201701:08
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    В НБУ заявили, что причин для колебаний на валютном рынке нет

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    Заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий отметил, что в ближайшее время "ожидается значительный приток иностранной валюты от экспорта украинских товаров".
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Национальном банке Украины на сегодняшний день не видят серьезных оснований для колебаний курса гривны, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

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    "Мы не видим каких-либо фундаментальных причин для значительных колебаний на валютном рынке. Это связано с мировыми ценами на основные товары, которые экспортирует Украина, — металл, руда и продовольственные товары. Цены на них как раз благоприятные. У нас ожидается значительный приток иностранной валюты от экспорта украинских товаров", — сообщил банкир в комментарии телеканалу "112 Украина".

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    Напомним, по состоянию на четверг, 14 сентября, курс гривны к доллару установлен на уровне 2607,96 грн за 100 долларов, к евро —3124,08 грн за 100 евро.

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