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08.09.201709:54
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро превысил отметку в 31 грн

    (обновлено: )25420
    Как сообщаетя на сайте регулятора, курс гривны к доллару на пятницу установлен на уровне 2600,31 грн за 100 долларов, к евро — 3112,84 грн за 100 евро, к российскому рублю - 4,550 грн за 10 рублей.
    Евро

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны к иностранным валютам в пятницу, 8 сентября.

    Курс гривны к доллару установлен на уровне 2600,31 грн за 100 долларов, к евро — 3112,84 грн за 100 евро.

    Курс национальной валюты к российскому рублю установлен на отметке 4,550 грн за 10 рублей.

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    Напомним, в преддверии осеннего листопада к падению приобщилась отечественная валюта. Всего за несколько дней гривна девальвировала на 50 коп — на черном рынке в выходные доллар предлагали уже по 26,25-26,3 гривен. 

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