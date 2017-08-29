Гривна в финансовом море валют: взлеты, падения, перспективы

redactor.in.ua

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Гривна празднует 21-й год со дня рождения. Именно 25 августа 1996-го года второй президент Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе в Украине". Таким образом, была введена в обращение гривна и копейка. Со 2 сентября Нацбанк выпустил банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

Настоящее и будущее гривны проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор журнала и сайта "Деньги.ua" Александр Крамаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви можете охарактеризувати українську гривню?

— Це нормальна грошова одиниця. Вона, на жаль, не надто стабільна. Ціни у гривні, якщо порахувати, подорожчання споживчого кошика, то він подорожчав приблизно у 8,6 за 21 рік і приблизно у 14,6 гривня девальвувала у порівнянні з доларом США. Такі результати ми маємо внаслідок трьох фінансових криз, які спіткали Україну у 1998-му, 2008-му і 2014-2015-их роках.

Чи достатньо 21-го року для того, щоби валюта стала міцною, навіть попри сьогоднішні реалії?

— Все дуже залежить від того, яку грошову політику сповідує і втілює в життя Центральний банк країни, яку бере в цьому участь уряд країни. Загалом є країни, які мали досить сильні стабільні валюти, наприклад, естонська крона. Я можу привести її як приклад міцної, стабільної валюти. Польський злотий також більш-менш стабільний. Ми можемо навести приклад інших сусідів. В Туреччині десь за приблизно 20 років приблизно 38 разів девальвувала ліра турецька. Там була деномінація дуже серйозна у 1999-му, наскільки я пам’ятаю, році. Тобто є різні сценарії, і я не можу сказати, що наслідки завжди однакові, я маю на увазі наслідки для економіки. Але загалом, звісно, девальвація і занадто швидка інфляція – це для валюти погано, для довіри до неї погано, для банківської системи погано і погано для економічного зростання.

Українська гривня за 2016 рік девальвувала на 12,9%. Тиск на гривню чинив негативний зовнішньоторговельний баланс, розширення критичного імпорту на тлі початку опалювального періоду, нестабільність цін на сировинних ринках, а також націоналізація ПриватБанку. Які показники ви назвали б найнегативнішими цього року?

— Я вбачаю найбільш серйозний вплив – це, по-перше, націоналізація ПриватБанку, тому що була жорстка, серйозна емісія. Другим за наслідками я б назвав збільшення вдвічі мінімальної зарплатні, тому що вона, скажімо, пришвидшила інфляцію. Цей чинник досить серйозно пришвидшив інфляцію, а, оскільки інфляція збільшується, то ми одразу маємо тиск на валюту, на курс валюти, оскільки стає більш вигідним імпорт і менш вигідним експорт. Тобто такі два чинники, я вважаю, вони призвели до більших проблем для національної валюти.

Низка експертів називає гривню однією з найнедооцінених у світі, і що курс стримується штучно. Це правильна думка?

— Вона, якщо має під собою якусь основу, то хіба що відсотків на десять. Однак, насправді, є одна проблема, яка може приводити до певного штучного знецінення гривні – це намагання НБУ за будь-яку ціну поповнювати валютні резерви, скуповувати валютні резерви, не дозволяючи одночасно зміцнюватись гривні. Чому НБУ так чинить? Бо він бачить більшу перспективу, ніж ці експерти. Він бачить перспективу уникнути великих зовнішніх боргів, починаючи з 2019-го року, тому він має накопичувати досить великі резерви. Коли НБУ так само, як, скажімо, імпортери виходить на ринок з купівлею валюти, то він зсуває баланс попиту і пропозиції у той бік, де курс буде гривні нижчий. Тобто ми б могли, якщо НБУ не виходив з масованою купівлею влітку, ми б могли б мати курс 23-24, десь так. Я хочу сказати, що попереду в нас, крім негативних наслідків, точніше, чинників, є певні позитивні чинники. Я дуже на них сподіваюсь і саме сподіваюсь на те, що це призведе до стабілізації, можливо, незначного зміцнення гривні.

Читайте также: НБУ не отпустит рычаги влияния на рынок валюты — эксперт

Цього тижня НБУ зняв обмеження на видачу іноземної валюти. Це вплине на курс гривні?

— Це потрібно було зробити давно вже. Я не впевнений, що це призведе до якихось негативних курсових наслідків. Скоріше, наслідки можуть бути негативні щодо деяких інших рішень НБУ, коли він відкриває надвеликому бізнесу можливість виводити валюту з країну. Це гірші наслідки. Але попереду у нас є такий дуже цікавий сценарій. Я готовий погодитись з тими експертами, які кажуть, що у нас є певна перспектива або зміцнення, або стабільності гривні, не зважаючи на купівлю НБУ в резерви за рахунок того, що внаслідок аграрної реформи може початись приватизація деякої частини державних земель. Під це буде заводитись в країну валюта і будуть діставати валюту з скриньок малий, середній, аграрний бізнес, і це може призвести до ситуативного зміцнення гривні. Але воно не буде занадто великим, оскільки НБУ буде вирішувати проблеми наповнення валютних резервів. Він буде купувати цю валюту задля того, щоби сплатити зовнішні борги у 2019-2020 роках.

Деякі з експертів кажуть, що з початком ділового сезону гривня почне втрачати у вазі. Питання в тому, наскільки девальвує українська валюта?

— Це можливо, оскільки буде і закупівля енергоносіїв, і більший попит від імпортерів. Це так може бути. Проте в нас є такий чинник як експортні ціни. Вони в цьому році поки що кращі, ніж в минулому і тому, я сподіваюсь, це буде збалансовано, збільшений попит і збільшені ціни на експортні товари, це, за моїми сподіваннями, призведе до більш-менш балансування. Тобто я дуже сподіваюсь, що ми до кінця року не вийдемо за межі 27-28 гривень за долар і це, з огляду на те, що відбувається в економіці, це припустима історія. Для економіки це не буде занадто великим дискомфортом.

Як пояснювали аналітики, це пов’язано із падінням долару у світі…

— Я не бачив падіння взагалі у світі. Наприклад, в останній тиждень він зміцнився трошки проти євро. Мені дуже подобається, що зараз більш-менш стабільні на тлі збільшення цін товарів українського експорту, більш менш стабільні ціни на нафту, на газ, які для України досить чутливими товарами і ціни досить серйозно впливають на наш платіжний баланс, торговельний баланс. Я хотів би сказати, що якщо не буде якихось форс-мажорних обставин – загострення військових дій серйозного чи ще чогось подібного, то 27-28 – це навіть песимістичний сценарій до кінця цього року. Може бути навіть в межах 26-27, досить спокійно, якщо не буде різких рухів від уряду, які могли б призвести до значного друку порожніх гривень, наприклад.

Напомним, начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире "ГС" выразил сомнение, что оптимистичный прогноз аналитиков Goldman Sachs по укреплению нацвалюты сбудется.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.