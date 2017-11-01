Гривна "провиснет" под прессом бюджетных выплат - Товстенко

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Украине доллар дорожает, а евро — дешевеет. По данным Нацбанка, гривна к доллару, по сравнению с пятницей, упала в цене на 5 копеек. Курс понедельника — 26,87 гривен за доллар. По отношению к евро нацвалюта укрепилась на 34 копейки — именно на столько евро упал в цене до 31,18 гривны.

В пунктах обмена курсы — немного другие. В частности, средняя стоимость доллара — 26,81 гривен. При этом с начала сентября фиксируется тенденция к удешевлению гривны по отношению к доллару.

С чем это связано и какого курса ждать дальше, в эфире радиостанции Голос столицы спрогнозировал начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається на ринку валют? За рахунок чого дорожчає долар?

— Перш за все, ті фактори, які спричиняють подорожчання долара щодо гривні, вони — суто українські. Тобто вони пов'язані конкретно з нашою українською економікою, ситуацією в українському і держбюджеті, і в економіці. І вони не мають нічого спільного з тим, що відбувається у світі. І зараз ми бачимо укріплення долара і щодо євро так само. І в тому числі, укріплення долара щодо гривні. В принципі, це було прогнозовано, що курс гривні буде трошки падати до кінця року. Зараз курс 26,85 приблизно на міжбанку. І в першу чергу це пов'язано, на жаль, з такими традиційними проблемами, з якими кожного року стикається український валютний ринок. А саме з тим, що поступово в кінці року накопичується дуже велика сума гривні на рахунках державного бюджету і місцевих бюджетів, тобто на єдиному казначейському рахунку. Там зараз приблизно 60 мільярдів гривень. І до кінця року ці кошти починають витрачатися, щоб якось закрили рік бюджетні державні організації. Таким чином, кількість гривні, яка виливається в економіку, значно збільшується. І це починає давити на курс гривні. Тому що якщо більше гривні, то її ціна — менша. Тобто попит-пропозиція звичайна. І саме ці фактори в найближчі місяць-два будуть визначальними, будуть трошки давити на курс гривні, і ми очікуємо, що курс гривні ще більше девальвує до кінця року. Окрім того, звичайні такі стандартні вже проблеми для української економіки як негативне сальдо поточного рахунку. Тобто, якщо говорити простими словами, Україна, на жаль, більше імпортує, ніж експортує. І темпи приросту імпорту перевищують темпи приросту експорту.

Що відбувається з євро? Сьогодні ми спостерігаємо зміцнення гривні по відношенню до євро, це не паралельні процеси?

— Ні, це — не паралельні процеси. Курс гривні проти євро повністю залежить від ситуації на глобальному ринку Форекс, тобто на глобальному валютному ринку, а саме, від курсу євро до долара. Тобто що відбувається у світі, що відбувається в Європі, що відбувається в США, таким чином, в залежності від того, які очікування по підняттю процентних ставок Федеральною резервною системою, або Європейським центральним банком, і таке інше. Від цього залежить, перш за все, курс євро проти долара. Він ще недавно був 1,18, тобто за один євро давали 1,18 долара. Зараз курс євро-долара трошки впав, тобто долар зміцнився проти євро. І за один євро дають 1,16 долара. Відповідно, на такий самий відсоток можна говорити, що гривня укріпилася трошки проти євро. Тобто курс гривні проти євро є похідним від курсу євро-долар. Є сенс з економічної точки зору аналізувати, прогнозувати лише курс гривні проти долара. Тобто той, який зараз 26,8, і прогнозовано до кінця року, мабуть, що буде 27,5 приблизно, можливо, 28 гривень за долар на міжбанку. Курс євро проти гривні, насправді, не так багато несе інформації. Тому що здебільшого залежить не від українських суто якихось економічних ситуацій, а від ситуації на глобальному, міжнародному валютному ринку.

Які фактори впливають на пару євро-долар?

— Тільки ситуація в США та ситуація в об'єднаній Європі. Тільки ці речі. І особливо, очікування щодо відсоткових ставок від ФРС та від Європейського центрального банку. Але скажу чесно, забігаючи наперед, ці події на глобальному ринку дуже важко прогнозувати. І прогнозувати зараз, де буде євро-долар, багато економістів і світових міжнародних організацій, і потужних банків, вони якось намагаються прогнозувати рівні євро-долара, які вони будуть через місяць, через півроку. Однак, чесно вам скажу, маючи певний досвід, дуже важко вгадати, дуже важко вгадати, як буде поводитися євро-долар. Тому що це залежить від рішень конкретних органів, як то Федеральної резервної системи чи Європейського центрального банку. Набагато легше, набагато зрозуміліше прогнозувати економіку України, і те, як буде себе гривня поводити проти основних валют — того ж долара, як похідна вже, проти євро.

Чи варто зважати на ті обмінні процеси, які стосуються пари гривня-євро?

— Ні. Точно такого не потрібно робити. І ніякого ажіотажу не буде. Якщо економіка України буде працювати нормально, буде зростати, ми будемо покращувати свій експорт, і сюди будуть надходити інвестиції, то курс гривні почне зростати проти долара, і паралельно він буде зростати і проти євро. Тобто перш за все треба звертати увагу на долар. Тому що долар займає левову частку у, скажімо так, традиційних вподобаннях українців щодо і валюти, з точки зору валюти заощаджень, і з точки зору розрахунку за експортно-імпортними операціями. В принципі, і в світі така ж сама тенденція прослідковується. Тому є сенс звертати увагу тільки на курс гривні проти долара і очікування курсу гривні проти долара. А курс євро проти долара може коливатися, однак ці коливання, якщо чесно, в короткостроковому періоді не будуть перевищувати 5%. Європейська економіка, економіка США їх не можна порівнювати з економікою України, тому такого як відбувається з гривнею, тобто коливання на 15-20%, такого там ніколи не буде, скажімо, в короткостроковому періоді. Тому, можна бути спокійним щодо євро-долара, прийняти це як за константу, і просто споглядати за гривнею, як вона рухається проти долара США. Наш прогноз, що гривня буде трошки знецінюватися проти долара США, і в найближчих 2-3 місяці вона не має перевищити 27,5-28 гривень за долар.

Чи очікуватиме на гривню певний сезонний вплив під Новий Рік, коли українці почнуть витрачати накопичену валюту?

— Вони міняють валюту на гривню, щоб витратити цю гривню на якісь подарунки, або поїздки, або, як кажуть, новорічний стіл, звичайно, так. Однак, цей фактор не настільки значний, як фактор той, про який ми говорили, фактор державного бюджету. Навіть останні дії НБУ минулого тижня, який підняв ключову ставку, свою облікову ставку з 12,5% до 13,5%, це в більшій мірі було продиктовано тим, що НБУ боїться, що під кінець року, під Новий Рік велика, значна кількість гривні виллється на ринок, і це може спричинити коливання курсу гривні. Однак, треба розуміти, що якщо ці коливання навіть і будуть, то вони — тимчасові. Тому на цьому можна або вигідно поспекулювати, або просто не робити ніяких кроків, очікуючи, що вже з весни 2018 року курс гривні, скоріше за все, традиційно почне знову укріплюватися. Тобто такі коливання з падінням курсу гривні, як правило, відбуваються в кінці і на початку кожного року останні декілька років.

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Стоит отметить, что по словам руководителя информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Николая Ивченко, на курс гривны оказали влияние акции протесты и референдум в Каталонии. В эфире "ГС" эксперт заявил, что дальнейшая динамика евро по отношению к гривне и другим мировым валютам будет во многом зависеть именно от сценария развития событий в Каталонии.