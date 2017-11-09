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09.11.201709:55
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    Экономика

    Курс валют. НБУ стабилизирует гривну

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    Бюджет-2018 и будущее гривны (84)

    (обновлено: )8311
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 ноября: доллар - 26,63 гривны, евро - 30,87 гривны и 10 рублей - 4,495 гривны.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на четверг, 9 ноября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,63 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,87. За 10 российских рублей дают 4,495 гривны.

    Напомним, на среду Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 30,92, курс гривны к доллару США на уровне 26,75 грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,576 гривны.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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