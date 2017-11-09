Курс валют. НБУ стабилизирует гривну

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на четверг, 9 ноября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,63 грн/долл.

Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,87. За 10 российских рублей дают 4,495 гривны.

Напомним, на среду Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 30,92, курс гривны к доллару США на уровне 26,75 грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,576 гривны.

Читайте также: На злобу дня. Причины колебания курса доллара/евро и будущее гривны

В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.