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    Экономика

    НБУ назвал признаки фальшивых купюр в 500 и 200 гривен, деньги изымают

    (обновлено: )61901
    Национальный банк Украины сообщил, что проводит изъятие из оборота банкнот в 200 и 500 гривен, которые признаны неплатежными.
    Фальшивая купюра в 200 гривен
    Национальный банк Украины

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Департамент денежного обращения Национального банка Украины проводит изъятие неплатежных банкнот номиналами 200 гривен и 500 гривен.

    По информации НБУ, из оборота изымают 200 гривен образца 2007 образца 2006 года, которые намеренно повреждены с целью совершения уголовного преступления.

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    Изымаемые банкноты составлены из шести частей от разных настоящих банкнот (площадью менее 55% от первоначальной площади) и склеены прозрачной клейкой лентой. Серийные номера на неплатежных банкнотах вырезаны.

    Национальный банк Украины
    Фальшивые 500 гривен

    "Указанные неплатежные банкноты обнаружены банками в Ивано-Франковской области во время проведения инкассации терминалов самообслуживания", — говорится в сообщении НБУ.

    Обстоятельства изъятия и характер повреждения этих банкнот свидетельствуют о мошеннических действиях неустановленного лица. Кто-то внес банкноты на счета через терминалы самообслуживания неплатежных банкнот.

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    "Указанные неплатежные банкноты могут представлять потенциальную опасность для терминалов по приему платежей в случае их ненадлежащей настройки", — подытожили в НБУ.

    Ранее СБУ разоблачила в Тернопольской области межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах.

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