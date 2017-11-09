НБУ назвал признаки фальшивых купюр в 500 и 200 гривен, деньги изымают

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Департамент денежного обращения Национального банка Украины проводит изъятие неплатежных банкнот номиналами 200 гривен и 500 гривен.

По информации НБУ, из оборота изымают 200 гривен образца 2007 образца 2006 года, которые намеренно повреждены с целью совершения уголовного преступления.

Читайте также: Хозяйке на заметку. Владельцу фальшивых купюр не позавидуешь

Изымаемые банкноты составлены из шести частей от разных настоящих банкнот (площадью менее 55% от первоначальной площади) и склеены прозрачной клейкой лентой. Серийные номера на неплатежных банкнотах вырезаны.

Национальный банк Украины Фальшивые 500 гривен

"Указанные неплатежные банкноты обнаружены банками в Ивано-Франковской области во время проведения инкассации терминалов самообслуживания", — говорится в сообщении НБУ.

Обстоятельства изъятия и характер повреждения этих банкнот свидетельствуют о мошеннических действиях неустановленного лица. Кто-то внес банкноты на счета через терминалы самообслуживания неплатежных банкнот.

Читайте также: Фармазоны активизировались. Фальшивки уже дают на сдачу в маркетах

"Указанные неплатежные банкноты могут представлять потенциальную опасность для терминалов по приему платежей в случае их ненадлежащей настройки", — подытожили в НБУ.

Ранее СБУ разоблачила в Тернопольской области межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах.