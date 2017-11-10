Украина – Европа: путь из житницы в агроколонию

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Вывозим, несмотря на квоты

За 9 месяцев 2017 года экспорт украинской аграрной продукции в страны Европейского союза вырос на 39,8% и составил 4,177 млрд долларов, сообщила замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По ее словам, рост экспорта на рынки ЕС произошел в основном за счет увеличения объемов поставки кукурузы (57,4%), рапса (72,9%), подсолнечного масла (23%).

"Кроме того, значительно увеличились поставки мяса и пищевых субпродуктов птицы, меда, кондитерских изделий, маргариновой продукции и таких интересных нишевых продуктов как сорго или семена льна", – отметила Трофимцева.

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Ключевыми импортерами украинской продукции среди стран ЕС являются Нидерланды, Испания, Польша, Италия и Германия.

На сегодня полностью использованы тарифные квоты на сахар, мед, ячмень, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукурузу и пшеницу.

Характерно, что Украина наращивает экспорт не только продукцию растениеводства, но и мяса и мясных изделий, что гораздо прибыльней для аграриев. В частности, Нидерланды входят в тройку крупнейших покупателей украинской птицы (на $62,41 млн). Всего по итогам января-октября 2017 г. наши аграрии экспортировали 228,64 тыс.т мяса и субпродуктов птицы на сумму $322,96 млн.

Несмотря на то, что с 1 января 2016 года работает режим зоны свободной торговли с Евросоюзом, это не привело к обнулению квот для украинских товаров. ЕС ввел для 40 видов украинских товаров (большая часть из которых относится к аграрной продукции) квоты, в рамках которых поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот – по общим.

В июле Еврокомиссия пошла на уступки Украине и с октября увеличила квоты на ряд сельскохозяйственных продуктов почти в 2 раза. Для обработанных томатов объемы поставок увеличили на 3 тыс.т, пшеницы – на 65 тыс.т, кукурузы – на 625 тыс.т, меда – на 2,5 тыс.т, ячменя – на 325 тыс.т, овса – на 4 тыс.т, виноградного сока – на 500 т.

Украинские чиновники заявляли, что это принесет стране дополнительные 200 млн долларов, позволят компенсировать убытки от потери российского рынка. Однако экспортеры оказались недовольны размерам квот. Ведь это капля в море украинского экспорта. Желая подсластить пилюлю, Европейская комиссия 11 октября почти в 2 раза снизила размер импортной пошлины при ввозе в страны ЕС кукурузы, сорго и ржи – до €5,61 за т.

"Европа защищает интересы своих производителей, поэтому они незначительно расширили квоты для Украины. Мы поставляем в Европу 35-37% от общей экспорта, но при все при этом, по квотам мы завозим меньше миллиона тонн зерна. Это вообще смешно, это меньше 10% от общего экспорта", — заявил РИА Новости Украина председатель Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Аграрный "железный" занавес

Сделав незначительные уступки в тарифах, Еврокомиссия одновременно ужесточает санитарные и экологические требования к поставкам украинской аграрной продукции.

Брюссельские чиновники говорят, что заботятся о здоровье европейского покупателя, однако реальной целью подобных запретов является защита местных фермеров, которые не на шутку обеспокоены конкуренцией со стороны украинских аграриев.

В прошлом году Еврокомиссия уже вводила запрет на импорт курятины из Украины под предлогом того, что птичий грипп среди домашней птицы зарегистрирован в Одесской, Херсонской, Черновицкой областях. Минагрополитики несколько месяцев пыталось убедить европейских чиновников применить принцип регионализации, то есть, запрещать поставки курятины не со всей Украины, а из того региона, где был обнаружен грипп. Только в начале этого года Европа согласилась на предложения Киева.

"Мы не ожидали, что они применят запрет ко всей территории Украины. Мы надеялись, что будет применен пункт относительно регионализации", – сказал в комментарии СМИ глава ассоциации Сергей Карпенко.

"Украинская курятина успешно продается на рынке ЕС, а также осваивает те рынки, на которых реализуется европейская курятина: Ирак, Арабские Эмираты, африканские страны. Таким образом, птичий грипп в Украине стал возможностью для Евросоюза устранить серьезного конкурента", — сообщил изданию "Дело" председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

В августе 2017 года в Европе разразился яичный скандал, который также отразился на украинских птицеводах. В местных супермаркетах нашли куриные яйца с запрещенным препаратом фипронил. Яйца продавали из Нидерландов – крупнейшего поставщика куриных яиц в мире. У людей фипронил вызывает проблемы с почками, печенью и щитовидной железой. Это привело к повышенному контролю импортеров яиц, в том числе, из Украины.

"Мы можем начать экспортировать яйца, но нужно дождаться решения Еврокомиссии, когда она рассмотрит заявку того предприятия, которое хочет экспортировать, и, фактически, даст разрешение на экспорт яиц. Нужно понимать, что в соответствии с Соглашением о ЗСТ поставка яиц в Европейский Союз у нас ограничена квотой. Эта квота составляет около 50 млн штук яиц в год. Это совсем маленький объем экспорта, учитывая, что Украина каждый год экспортирует около 1 миллиарда. Поэтому говорить о каком-то покорении я бы не стал. В принципе, если даже поставлять продукцию вне квот, то ставки будут такие, что экономически это будет нецелесообразно", – заявил в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал генеральный директор Ассоциация птицеводов Украины Сергей Карпенко.

В данный момент Еврокомиссия рассматривает возможность запрета импорта культур, которые были выращены с применением глифосата. Глифосат – гербицид, использующийся для борьбы с сорняками, особенно многолетними. Занимает первое место среди гербицидов и широко применяется в Украине для выращивания кукурузы и подсолнечника. 40% украинского экспорта кукурузы вывозится в страны ЕС, поэтому запрет на использование глифосата может поставить крест на экспорте отечественной кукурузы в Европу.

"Запрет использования глифосата в странах ЕС может поставить под угрозу действующие торговые соглашения Украины, поэтому ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" выражает надежду, что глифосат вскоре будет перерегистрирован в ЕС", — заявили в УКАБ.

Последствия евроассоциации

Зона свободной торговли (ЗСТ) с Европой заработала 1 января 2016 года, а в 2014 году Европа предоставила Украина льготный режим в торговле, однако все это не особо отразилось на экспорте продукции нашего АПК в ЕС, который либо падал, либо топтался на месте.

Только в 2017 году (9 месяцев) произошел заметный рост экспорта агропродукции в Европу (на треть), однако он так и не смог компенсировать потерю российского рынка. Основной причиной роста является восстановление после падения экспорта в 2014-2015 годах, а также низкий урожай в ряде европейских стран. Повторить в дальнейшем успех этого года будет сложно.

Еврокомиссия не собирается отменять квоты или снижать импортные ставки, зато намерена ужесточать фитосанитарные требования к импортерам агропродукции.

Взамен Брюссель выдвигает требования, пойти на которые можно только ценой огромных экономических и экологических потерь. Согласно соглашениям об ассоциации с ЕС, Украина должна отменить высокие пошлины на экспорт семян подсолнуха, что может обрушить производство подсолнечного масла в Украине. Напомним, мы занимаем первое место в мире по объемам экспорта этого продукта. Значительная часть нашего масла продается в Европу. В случае отмены пошлин на семечки масло будем продавать уже не мы, а страны ЕС.

Согласно соглашению об ассоциации, Украина должна также отменить запрет на вывоз леса-кругляка. Это может не только "зарубить" всю местную деревопереработку, но и привести к массовой вырубке леса для экспорта в Европу, в результате чего мы всего за несколько лет потеряем большую часть лесных угодий.

По словам Виктора Скаршевского, зона свободной торговли с Европейским Союзом стала одной из главных причин ускорения инфляции в стране. В частности, 30-ти процентный рост на мясо и мясную продукцию во многом, связан именно с ростом экспорта в страны Евросоюза.

"Так, экспорт свинины в страны ЕС вырос в 2,6 раза (за 9 месяцев 2017 года), мяса крупного рогатого скота – на 39%, сливочного масла – в 2,7 раза и т.д.

При этом производство свинины в Украине за тот же период сократилось на 1,6%, телятины – на 0,1%, а производство молока – на минус 1,8%. Добавим к этому и сокращение поголовья свиней на 8,3% и коров – на 1,9%.



Получается парадоксальная ситуация – производим все меньше, а экспортируем все больше.



Именно этот "парадокс" и привел к тому, что цены на мясомолочную продукцию в Украине за 9 месяцев 2017 года выросли на 30%, что, в свою очередь, существенно повлияло на увеличение общего индекса инфляции", — заявил Скаршевский на своей странице в Facebook.