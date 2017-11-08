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    Скаршевский: Зона свободной торговли с ЕС ускорила инфляцию в Украине

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    ЗСТ с ЕC – одна из причин ускорения инфляции в Украине, пишет эксперт Виктор Скаршевский. По его словам, парадокс в том, что производим все меньше, а экспортируем все больше. Именно это и привело к росту цен на мясомолочную продукцию на 30%.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    1 октября вступили в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины. Их действие рассчитано на три года. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 

    По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, зона свободной торговли с ЕС является одной из причин ускорения инфляции в Украине.

    "Произошло это вследствие резкого роста экспорта мясомолочной продукции из Украины в страны ЕС, на фоне снижения ее производства в Украине.  Так, экспорт свинины в страны ЕС вырос в 2,6 раза (за 9 месяцев 2017 года), мяса крупного рогатого скота – на 39%, сливочного масла – в 2,7 раза и т.д. При этом производство свинины в Украине за тот же период сократилось на 1,6%, телятины – на 0,1%, а производство молока – на минус 1,8%. Добавим к этому и сокращение поголовья свиней на 8,3% и коров – на 1,9%", — пишет Скаршевский у себя в Facebook. 

    Получается парадоксальная ситуация, продолжает эксперт: производим все меньше, а экспортируем все больше.

    "Именно этот "парадокс" и привел к тому, что цены на мясомолочную продукцию в Украине за 9 месяцев 2017 года выросли на 30%, что, в свою очередь, существенно повлияло на увеличение общего индекса инфляции", — резюмирует Скаршевский.

    Публикация Виктора Скаршевского

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