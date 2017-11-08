Скаршевский: Зона свободной торговли с ЕС ускорила инфляцию в Украине

РИА Новости Украина

1 октября вступили в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины. Их действие рассчитано на три года.

Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, зона свободной торговли с ЕС является одной из причин ускорения инфляции в Украине.

"Произошло это вследствие резкого роста экспорта мясомолочной продукции из Украины в страны ЕС, на фоне снижения ее производства в Украине. Так, экспорт свинины в страны ЕС вырос в 2,6 раза (за 9 месяцев 2017 года), мяса крупного рогатого скота – на 39%, сливочного масла – в 2,7 раза и т.д. При этом производство свинины в Украине за тот же период сократилось на 1,6%, телятины – на 0,1%, а производство молока – на минус 1,8%. Добавим к этому и сокращение поголовья свиней на 8,3% и коров – на 1,9%", — пишет Скаршевский у себя в Facebook.

Получается парадоксальная ситуация, продолжает эксперт: производим все меньше, а экспортируем все больше.

"Именно этот "парадокс" и привел к тому, что цены на мясомолочную продукцию в Украине за 9 месяцев 2017 года выросли на 30%, что, в свою очередь, существенно повлияло на увеличение общего индекса инфляции", — резюмирует Скаршевский.