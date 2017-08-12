Украинским производителям яиц не грозит покорение рынка ЕС - эксперт

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Так называемый "яичный скандал" — в разгаре. В Еврокомиссии хотят созвать встречу Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства, чтобы обсудить последствия заражением куриных яиц фипронилом. Этот запрещенный препарат нашли в куриных яйцах, которые продавали в супермаркетах по всей Европе и поставляли из Нидерландов — крупнейшего поставщика куриных яиц в мире. Вероятное заражение произошло в результате обработки кур от паразитов препаратом Dega 16, в составе которого есть опасный для людей фипронил. Его используют в ветеринарии. У людей фипронил вызывает проблемы с почками, печенью и щитовидной железой.

Смогут ли украинские производители выйти на рынок ЕС, если там откажутся от голландского поставщика, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал генеральный директор Ассоциация птицеводов Украины Сергей Карпенко.

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"Мы можем начать экспортировать яйца, но нужно дождаться решения Еврокомиссии, когда она рассмотрит заявку того предприятия, которое хочет экспортировать, и, фактически, даст разрешение на экспорт яиц. Нужно понимать, что в соответствии с Соглашением о ЗСТ поставка яиц в Европейский Союз у нас ограничена квотой. Эта квота составляет около 50 млн штук яиц в год. Это совсем маленький объем экспорта, учитывая, что Украина каждый год экспортирует около 1 миллиарда. Поэтому говорить о каком-то покорении я бы не стал. В принципе, если даже поставлять продукцию вне квот, то ставки будут такие, что экономически это будет нецелесообразно", — пояснил Карпенко.

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