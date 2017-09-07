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    Урожай пшеницы не порадовал качеством - замминистра агрополитики

    (обновлено: )4401
    Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в эфире "ГС" пояснил, что формирование классности пшеницы - это очень сложный процесс, значительно зависящий от погоды.
    Уборка зерновых. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В Украине завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. На площади почти 10 млн га намолочено более 37 млн тонн зерна. По данным Минагрополитики, 15 областей продемонстрировали самую высокую урожайность за весь период независимости Украины. По результатам уборки зерновых, впервые зафиксирована самая высокая урожайность ячменя, ржи и рапса.

    Уборка урожая. Архивное фото
    REUTERS Eduard Korniyenko
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    Как обстоит ситуация с урожаем пшеницы, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

    "Пшеницей засеяли 6,5 млн га, и мы ожидали, что вследствие погоды у нас будет большее количество продовольственной пшеницы, и ее качество будет лучше, более того, мы ожидали большой валовый сбор пшеницы 2-го класса, но эти прогнозы не оправдались, и соотношение продовольственной и фуражной пшеницы сохранилось на уровне прошлого года. Урожай очень зависит от погоды, и пшеница после уборки, там еще некоторое время протекают биохимические процессы, уровень протеина меняется, классность пшеницы — это очень сложный процесс. Но в целом природно-климатические условия Украины позволяют выращивать продовольственную пшеницу, а если не удалось, то получается фуражная", — пояснил первый замминистра.

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    Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики зафиксировало рекордную урожайность зерновых. 

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