Эксперт: глифосат - молекула-монстр, он должен быть запрещен во всем мире

VANDERLEI ALMEIDA/AFP

РИА Новости Украина

В эфире радио Sputnik возможный вред от глифосата, главного компонента гербицида Roundup производства компании Monsanto, обсудила Стефани Сенефф (Stephanie Seneff), старший научный сотрудник Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта при Массачусетском технологическом институте.

О глифосате

Глифосат — самый токсичный химический элемент в окружающей среде в настоящее время. В основном потому, что его безответственно применяют в таких больших количествах. Люди думают, что он безопасен, и не знают об опасности, которую он представляет. Он токсичен для всего живого на Земле, в особенности для людей. США подвергаются воздействию глифосата в невероятных количествах в нашей еде, и мы видим его эффект в виде таких страшных проблем, как аутоиммунные заболевания, неврологические заболевания. Все это вызывает кризис здравоохранения. Мы не можем себе позволить позаботиться о людях в этой стране, потому что они так больны. И глифосат является ведущей причиной.

О претензии Монсанто к ВОЗ

Международное агентство по изучению рака (IARC) в 2015 году заявило, что глифосат в составе продукции Monsanto является вероятным канцерогеном. И, конечно, это сильно возмутило Monsanto, которые теперь делают все, что в их силах, чтобы попытаться это опровергнуть. Нэнси Суонсон (Dr. Nancy Swanson) изучила большие объемы статистических данных, по которым видно, что рак поджелудочной железы, рак мочевого пузыря, рак щитовидной железы, неходжкинская лимфома — случаи заболевания всеми этими видами рака резко возросли в США в то же время, когда резко возросло использование глифосата. Конечно, корреляция и причинно-следственная связь — не одно и то же, но я глубоко изучила то, как глифосат может причинять вред человеку, и я абсолютно убеждена, что он вызывает не только рак, но и множество других заболеваний.

Monsanto заявили, что существует исследование, которое не было и должно было быть принято во внимание. И это исследование было проспонсировано Monsanto. Оно было неполным, еще не было опубликовано. IARC не принимает неполные и неопубликованные исследования. Существуют другие исследования, которые отражают тренды, как глифосат вызывает неходжкинскую лимфому. Эти исследования также не были приняты во внимание, потому что они тоже не были опубликованы. Такие неопубликованные исследования не принимаются.

У них был некий Боб Тэроун (Bob Tarone), который опубликовал научную работу в электронном виде до того, как она вышла в печати в European Journal of Cancer Prevention. В этой работе он утверждал, что IRC вели себя безответственно, что их оценки ошибочны и неполны, и все из-за того, что-то исследование не было принято во внимание. А на самом деле этих исследований нет в открытом доступе.

Проблема в том, что нужно долго ждать, чтобы определить неходжкинскую лимфому — она может развиваться двадцать лет. А в том исследовании была маленькая временная выборка, так что они и не могли его опубликовать, ведь оно было неполным. А когда исследование закончится, оно само может показать данные, доказывающие вред. Так что нет никакого оправдания тому, чтобы они использовали это исследование в своем судебном деле.

О продлении лицензии в ЕС

Совершенно ясно, что Монсанто хочет, чтобы ЕС продлили ее, чтобы США продлили ее. Я думаю, растет тревога по поводу вероятной токсичности глифосата для здоровья человека. Так что Monsanto многое потеряет, если лицензия на глифосат не будет продлена. Кроме того, появляются судебные иски. В США — в Калифорнии — сейчас рассматривается крупное судебное дело о неходжкинской лимфоме, более тысячи исков. Это дело зовется "Делом о яде", и оно выявляет разнообразные закулисные махинации. Monsanto оказывает влияние на СМИ, на научные публикации. Для Monsanto дела обстоят плохо.

УНИАН Детская больница

О болезнях, которые могут быть вызваны воздействием глифосата

Случаи заболеваний болезнью Альцгеймера резко возросли, как и разнообразные проблемы с кишечником — дисбаланс микрофлоры кишечника, воспаление кишечника, глютеновая энтеропатия. Это настоящая эпидемия. У нас в магазинах теперь целые отделы безглютеновых продуктов, потому что глютен токсичен. Пшеницу поливают глифосатом прямо перед жатвой, и он попадает в пшеничные продукты, вызывая аутоиммунные заболевания. У людей развивается аллергия на разнообразные продукты питания.

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А причина, на мой взгляд, в том, что глифосат попадает в белки вместо аминокислоты глицина. Это очень спорная тема. Глифосат оказывает коварное, накапливающееся токсичное воздействие на все белки в организме. И в определенных белках он вызывает сильную дисфункцию и, к примеру, бета-амилоидные бляшки, болезнь Альцгеймера, прионные заболевания, боковой амиотрофический склероз, анэнцефалию — то бишь отсутствие мозга у младенцев при рождении. Я могу объяснить все эти заболевания при помощи концепции того, как глифосат попадает в белки по ошибке.

REUTERS Ilya Naymushin Врачи в операционной

Глифосат бесспорно нарушает работу кишечника, вызывая дисбактериоз. Он также связывает металлы и нарушает их работу в организме. Магний, цинк, железо — все эти элементы становятся токсичными и в то же время возникает их нехватка. Глифосат нарушает работу цитохромов P450 в печени, что вызывает слабость и невозможность обезвреживать другие ядовитые вещества в окружающей среде. Так что все остальное становится более токсичным из-за глифосата.

Я считаю, что это глифосат молекула-монстр, и он должен быть запрещен во всем мире.