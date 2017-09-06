Урожай-2017: много проблем и рост цены на хлеб в перспективе

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Аграрии отрапортовали о завершении уборки ранних зерновых и зернобобовых культур, которых собрали 37,3 млн. тонн, намолоченных с 9,6 млн. га. В 15 областях Украины была зафиксирована максимальная средняя урожайность пшеницы, ячменя и рапса. Валовой сбор пшеницы по состоянию на 28 августа составлял 26,6 млн. тонн при урожайности 41,8 ц/га. По прогнозам экспертов Украинской зерновой ассоциации (УЗА), в текущем маркетинговом году соберут 63,9 млн т зерновых, а экспортируют 44,7 млн т. Таким образом, в этом году мы соберем 96,7% от урожая прошлого года, а экспортируем 99,8% от показателей прошлого маркетингового года.

Без зерна не останемся

"Я думаю, что мы не встретим проблему продовольственной безопасности ближайшие лет 10-15. Мы вырастили хороший урожай пшеницы. И вся эта пшеница хорошего качества, поэтому проблемы с обеспечением продовольственной безопасности никакой не случится. Мы собрали 26,6 млн тонн пшеницы. Это на уровне рекордных показателей, поэтому, думаю что хватит и для экспорта, и для внутреннего потребления. По нашим оценкам, внутри страны потребляют 4,5-5 млн тонн пшеницы. Поэтому мы запросто можем экспортировать 16-17 млн т пшеницы, а это почти те же показатели, которые мы достигли в предыдущем рекордном сезоне", — заявил на пресс-конференции РИА Новости Украина председатель Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

По его словам, за последние три года увеличилась урожайность пшеницы. Причем, если ранее больше всего производили пшеницы южные и центральные области, то сегодня основным производящим регионом является Западная Украина, поскольку осадков здесь больше, чем на Юге.

"Урожайность в Украине составила 4,2 тонны с га. Это в 2 раза ниже, чем показатель урожайности пшеницы во Франции. Поэтому можно сказать что Украина может запросто удвоить производство пшеницы. И для этого не нужно каких-то огромных мозговых затрат. Нужно произвести орошение на тех площадях, где выращивается пшеница… За последние 10 лет Украина удвоила экспорт зерна на мировой рынок. Мы прогнозируем, что 2022 году Украина будет способна производить зерновой и масличный продукции на 100 млн тонн, при этом, экспортировать свыше 70 млн тонн. Урожайность повысится до более 4 тонны с га против 3,6 тонны сейчас. Украина будет чем торговать и будет что производить", — считает Горбачев.

По его словам, оснований для подорожания зерна на внутреннем рынке нет, поскольку в стране сформированы достаточные переходные запасы прошлого года (7,8 млн т), кроме того, мировые цены остаются на прошлогоднем уровне.

Урожай не спасет от инфляции

Несмотря на хорошие показатели по производству зерновых (соберем всего на 1-2 миллиона тонн меньше, чем в рекордном 2016 году), цена на хлеб в Украине продолжает стремительно расти вверх.

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"В сентябре 2016 пшеничный социальный хлеб стоил 10 гривен, в сентябре 2017 — 12,34. Цена выросла на 18,2%. Соотношение цен на зерно и цен на хлеб говорит о том, что присутствуют другие факторы, которые влияют значительно больше, чем цены на зерно. Кроме того, 1 июля государство отказалось от регулирования цен на социально значимые продукты, что тоже отразилось на стоимости хлеба", — заявил исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

"Цена на пшеницу составляет менее 22% себестоимости хлеба. Поэтому любое повышение цен на пшеницу, даже на 10% не должно приводить к повышению цен на хлеб больше, чем на 2,5%, то есть, на четверть, думаю, не надо связывать связывать повышение цен на хлеб с подорожанием пшеницы", — заявил Горбачев.

По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, среди основных факторов, которые повлияли на повышение цен на хлеб, было повышение социальных стандартов, в частности, минимальной зарплаты до 3200 грн.

"Поскольку сейчас вновь зашла речь о повышении минимальной заработной платы, то это отразится на повышении стоимости хлеба, на протяжении 3-4 месяцев мы будем видеть подорожание хлебобулочных изделий. Стоимость социального хлеба может вырасти с 12,3 до 13,5 грн", — считает эксперт.

Сапожник без сапог

По словам Дорошенко, большое влияние на стоимость хлеба и хлебобулочных изделий оказывает валютный курс, поскольку мукомольные предприятия закупают зерно по экспортной цене и по курсу доллара. В Украине уже давно установилась мировая цена на зерно, поэтому любые урожайные успехи страны никак не влияют на ее цену на внутреннем рынке. Делать закупки по мировым ценам могут позволить себе только крупные мукомольные и хлебопекарные компании, которые постепенно вытесняют с рынка более мелких игроков. Концентрация и монополизация производства муки и хлебобулочных изделий приводит к дальнейшему подорожанию продукции.

Экспортеры вывозят более трети урожая зерновых, потеснив металлургию с позиции лидера по валютным поступлениям. Потребление внутри страны довольно низкое из-за того, что у нас падает поголовье скота, поэтому столько зерна нам не нужно. Выходит замкнутый круг, когда аграрии забивают скот, потому что не могут его прокормить из-за очень дорогого зерна (цена на которое привязана к мировым). Вместе с тем, мы наращиваем поставки фуражного зерна за рубеж, а получив валютную выручку, увеличиваем импорт мяса и даже сала.

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Слишком большая зависимость страны от валютных колебаний и мировой конъюнктуры приводит к тому, что продукты питания стремительно дорожают, тогда как урожайными успехами пользуются только экспортеры, завозя в страну валютную выручку. Запрет на экспорт зерновых или его ограничение, безусловно, ни к чему хорошему не приведет, так как это лишило бы страну валюты и привело бы к обвалу внутренних цен на зерновые. Однако государственное стимулирование внутреннего потребления (с помощью продуктовой помощи бедными слоям населения и поддержки животноводства) могло бы частично решить эту странную продовольственную ситуацию, в которой оказалась страна за последние годы.