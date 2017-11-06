Лукаш: Порошенко обещал продать бизнес, а продал страну

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине разразился новый оффшорный скандал. Накануне одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей.

Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах оффшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.

Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers. В документах расследования фигурируют экс-вице-премьер Валерий Вощевский и экс-депутат Партии регионов Антон Пригодский. Фигурирует в новом скандале также и глава государства Петр Порошенко со своим кондитерским бизнесом Roshen.

Напомним, в минувшем году Порошенко стал фигурантом оффшорного скандала с "Панамскими документами", которые были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению оффшорных компаний.

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Как отметила экс-министр юстиции Елена Лукаш, в нынешних украинских реалиях стало "скучно читать о попытках спрятать средства или минимизировать налоги".

"Снова разоблачения и скандалы. "Paradise Papers" принимает эстафету у "Panama Papers". Скучно читать о попытках спрятать средства или минимизировать налоги. Мы же из страны "Lapshen"! У нас почти каждый нормативно-правовой акт, закупка и приказ — это противоестественный Lapshen. Иногда Papers, иногда Аbuse. Обещал продать бизнес, а продал страну", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

По ее мнению, глава государства обещал мир, свободу, порядок, Европу, процветание, а "построил концлагерь".

Скриншот с сайта Facebook

"У нас забрали в сотни раз больше чем обещали. Это объяснимо. Недержание речи до выборов, и провалы памяти после", — подчеркнула юрист.

Она отметила, что в Украине можно экономить на жизнях, но нельзя экономить на обещаниях.

"И это хорошо знают верные холуи — Lapshen journalist. Поэтому, в топку эти #paradise_papers.

Lapshen country. Lapshen is our religion. И пусть весь мир подождет. У нас тут свой Paradise", — резюмировала Лукаш.