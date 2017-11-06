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    Лукаш: Порошенко обещал продать бизнес, а продал страну

    Тема:

    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (242)

    (обновлено: )23490
    По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, в Украине можно экономить на жизнях, но нельзя экономить на обещаниях, а президент, обещая Европу, "построил концлагерь".
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В Украине разразился новый оффшорный скандал. Накануне одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder
    Райские оффшоры Порошенко: в соцсетях шумят

    Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах оффшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.

    Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers. В документах расследования фигурируют экс-вице-премьер Валерий Вощевский и экс-депутат Партии регионов Антон Пригодский. Фигурирует в новом скандале также и глава государства Петр Порошенко со своим кондитерским бизнесом Roshen.

    Напомним, в минувшем году Порошенко стал фигурантом оффшорного скандала с "Панамскими документами", которые были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению оффшорных компаний.

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    Как отметила экс-министр юстиции Елена Лукаш, в нынешних украинских реалиях стало "скучно читать о попытках спрятать средства или минимизировать налоги".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Тренд дня: "Порошенко с оффшорами, как грабитель-форточник"

    "Снова разоблачения и скандалы. "Paradise Papers" принимает эстафету у "Panama Papers". Скучно читать о попытках спрятать средства или минимизировать налоги. Мы же из страны "Lapshen"! У нас почти каждый нормативно-правовой акт, закупка и приказ — это противоестественный Lapshen.  Иногда Papers, иногда Аbuse. Обещал продать бизнес, а продал страну", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

    По ее мнению, глава государства обещал мир, свободу, порядок, Европу, процветание, а "построил концлагерь".

    Скриншот с сайта Facebook

    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "Верховный главнокомандующий - акционер завода - наполняет офшоры"
    "У нас забрали в сотни раз больше чем обещали. Это объяснимо.  Недержание речи до выборов, и провалы памяти после", — подчеркнула юрист.

    Она отметила, что в Украине можно экономить на жизнях, но нельзя экономить на обещаниях.

    "И это хорошо знают верные холуи — Lapshen journalist. Поэтому, в топку эти #paradise_papers.

    Lapshen country. Lapshen is our religion. И пусть весь мир подождет. У нас тут свой Paradise", — резюмировала Лукаш.

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