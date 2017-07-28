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    Решмедилова: дикие нравы и "отжимы" в агросекторе отпугивают инвесторов

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    Львиная доля "отжимов" в сфере сельского хозяйства – это корпоративные конфликты, бизнес-тёрки или же попытка бывших рейдеров установить контроль над имуществом тех владельцев, у кого все оформлено в соответствии с законом, отмечает политолог Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина мучительно пытается нащупать вектор развития. Один из вариантов – попытаться превратиться в некую аграрную сверхдержаву. Но это направление для страны – миф, сообщает на своей странице в Facebook политолог Александра Решмедилова.

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    "Ну то, что нам не светит стать великой космической державой, мы уже поняли давно. Новость о том, что Кабмин ликвидирует госконцерн "Антонов", тоже мало кого удивила. И вправду: зачем аграрной супердержаве авиация?!" – задается риторическими вопросами эксперт.

    Шутки шутками, и смех смехом, но и в агросекторе не всё гладко, добавляет Решмедилова.

    "Есть о чем подумать и полить слезы. Тот факт, что инвесторы бегут из Украины как крысы с дырявого корабля, не новость, а данность. Новые инвесторы не заходят, а старых либо вытесняют конкуренты, либо они самоликвидируются. Помните, как Ю.Луценко сказал, что "Бизнес – это "священная корова" в Украине" и потребовал от своих сотрудников не оказывать давление на бизнес. Но что мы видим?! Агрохолдинг "Мрия", один из самых крупных в Украине, могу рейдернуть", – заявила политолог.

    Она добавляет, что написала не одну статью о рейдерстве и чем больше узнает, тем больше хочет выступить в поддержку антирейдерского законодательства.

    "Не годится нам скатываться в пропасть, это совершенно разрушительные тенденции. Достаточно вспомнить эпопею с законом про спецконфискацию и танцы с бубном вокруг этой темы. Всё это подрывает авторитет всех антирейдерских инициатив Минюста и Правительства", – сообщила Решмедилова.

    При этом львиная доля этих "отжимов" — это корпоративные конфликты, бизнес-тёрки или же попытка бывших рейдеров установить контроль над имуществом тех владельцев, у кого все оформлено в соответствии с законом, отмечает эксперт: "проще говоря всех много, а всего мало, вот они его и делят. Пусть бы конечно и доедали друг друга, но эта дичь отпугивает инвесторов".

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    "Не нужно быть Капитаном Очевидность, чтобы понять простую истину, что если нет инвесторов и инвестиций, то нет и притока денег в экономику. Агрохолдинг "Мрия" – это классический кейс. Бывшие владельцы у этого гиганта наодалживались у иностранных инвесторов из ЕС и США почти 30000000000 (3 миллиарда – Ред.) гривен! Просто нереальная сумма для украинской экономики!" – заявила эксперт.

    Пост Александры Решмедиловой

    Но когда пришло время долг возвращать, продолжила она, оказалось, что возвращать средства возможности нет.

    "Почему? Потому что предыдущие горе-владельцы прекрасно "освоили" бюджет. Логично, что происходит смена владельцев. И тут началось… Предыдущие владельцы-должники решили, что похищенного миллиарда им мало, начали активно ставить "палки в колеса" новому руководству "Мрии". В ход пошел классический "букет" для корпоративные баталии и публичный давление, и неуважение к закону, игнор судебных решений и Антирейдерского комиссии Минюста. Одним словом, как по методичке… решили отобрать у крестьян Мечту)))", – подытожила Александра Решмедилова.

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