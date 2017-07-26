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    Навстречу Майдану в Николаеве: аграрии подогнали под налоговую трактора

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    В Николаеве предприниматели вышли с акцией протеста под стены Главного управления ГФС в области. Прямо под ступеньки здания подъехали два трактора. Во главе акции протеста - депутат Николаевского райсовета Сергей Протченко.
    Канал Новости-N на youtube

    "Аграрии недовольны изменениями в законодательстве регистрации деклараций для предпринимателей, многие из них становятся банкротами. Возникают спорадические конфликты между пикетчиками,  сотрудниками ГФС и полицейскими", — сообщает местное издание Novosti N.

    Фермеры в ходе конфликтов советую полицейским идти служить в АТО. Они также заявили о намерении поджечь шины и "стоять здесь до победного конца, обещая устроить еще один Майдан".

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    Перепуганные сотрудники ГФС закрылись внутри и наблюдают за происходящим из окон.

    Позиция замглавы управления ГФС:

    Позиция одного из протестующих:

    Акции протеста проходят практические ежедневно в разных населенных пунктах Украины. Накануне под зданием Администрации президента в центре Киева собрались сторонники противники принятия закона №5119-1, который должен существенно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными.

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