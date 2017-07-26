Навстречу Майдану в Николаеве: аграрии подогнали под налоговую трактора

"Аграрии недовольны изменениями в законодательстве регистрации деклараций для предпринимателей, многие из них становятся банкротами. Возникают спорадические конфликты между пикетчиками, сотрудниками ГФС и полицейскими", — сообщает местное издание Novosti N.

Фермеры в ходе конфликтов советую полицейским идти служить в АТО. Они также заявили о намерении поджечь шины и "стоять здесь до победного конца, обещая устроить еще один Майдан".

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Перепуганные сотрудники ГФС закрылись внутри и наблюдают за происходящим из окон.

Позиция замглавы управления ГФС:

Позиция одного из протестующих:

Акции протеста проходят практические ежедневно в разных населенных пунктах Украины. Накануне под зданием Администрации президента в центре Киева собрались сторонники противники принятия закона №5119-1, который должен существенно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными.