Перекрытие дорог как самая доступная форма протеста в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Блокирование дорог как форма протеста

Градус напряжения в украинском обществе растет. Недовольные властью все чаще выходят на митинги, бастуют и перекрывают дороги. После обьявления траспортной блокады Донбасса, перекрытие дорог стало одной из самых частых форм протеста.

Правда, для некоторых это жест отчания и возможность хоть как-то достучаться до власти.

Так, во вторник, 11 июля, жители села Криница Львовской области в знак протеста заблокировали движение на трассе Песочная — Трускавец. Люди протестовали против изменения статуса местной школы.

Варта 1/ВКонтакте Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017

В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.

"Районная власть пытается сделать из местной школы филиал, то есть лишить ее всех прав и статуса юридического лица", — сообщается на странице "Варта 1" во "ВКонтакте".

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Кроме того, во вторник около 500 участников АТО из Житомира и различных районов области собрались у здания управления Госгеокадастра, требуя разблокировать процесс выдачи земельных участков.

Впоследствии колонна бойцов направилась к трассе Киев-Чоп, перекрыв участок вблизи села Левков. В результате на дороге образовалась пробка, однако маршрутки и авто с детьми пропускали.

Сообщается, что митингующие возмущены отказами Госгеокадастра в выдаче земли АТОшникам. Также они требовали отменить постановление Кабмина №413 от 7 июня 2017 года. Бойцы выступают против приостановления выдачи земельных участков.

"Полностью приостановлена выдача земли, оформление документов. Это все заключается в постановлении Кабинета Министров №413 от 07.06.2017 года, где "царьки" сами себе решили не выдавать людям землю. Каких-то десять человек хотят решать за всю Украину. Получение земли — это конституционное право человека, но президент и премьер решили, что они здесь короли. Пока мы делаем предупредительную акцию, но ребята уже хотят крови и зрелищ", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя ОО "Атошник" Сергей Артемов.

Через полчаса после начала акции протестующие разблокировали движение.

По словам представителей союза ветеранов АТО, это была предупредительная акция.

"Мы будем в Киеве, перекроем там Житомирскую трассу перед Киевом. Через час, я думаю, там будет и президент, и премьер-министр", — сказал Артемов. "Возьмем вещи с собой, продукты, поедем на несколько дней и тогда они увидят, чего стоят АТОвцы. Тогда поедем не только мы из Житомирской области, а со всей Украины", — добавил председатель "Союза ветеранов АТО" Любарского района Анатолий Бузон.

Сообщается, что полицейские провели с участниками акции разъяснительную работу и напомнили об ответственности за совершение подобных противоправных действий.

Уже не впервой

Акции протеста с перекрытием дорог проходят в Украине практически ежедневно. После ж/д блокады Донбасса перекрытие дорог стало одной из самых частых форм протеста.

Ранее жители поселка Вишневец Тернопольской области и близлежащих сел в двух местах перекрыли международную трассу, идущую на Ровно; они были возмущены жестоким убийством 17-летней выпускницы и требовали справедливого расследования.

5 мая 2017 года жители нескольких сел Волынской области перекрыли трассу Киев — Варшава, протестуя против сброса отходов с ковельского ветсанзавода.

А перед этим на Волыни около 70 человек перекрывали трассу Луцк — Львов. Люди были возмущались неприятным запахом, источаемым с фильтрационных полей.

Следует отметить, что блокирование дорог — уголовно наказуемо. В частности, речь идет о ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины ("блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий"), а также по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса ("захват железнодорожного подвижного состава"). В частности, санкция ч. 1 ст. 279 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

volynnews.com Жители нескольких сел в Волынской области перекрыли трассу международного значения Киев-Варшава

Перекрытия дорог были и раньше, но тогда хоть соблюдали видимость законности. Например, ходили по пешеходным переходам, чтобы формально не нарушать закон.

В то же время ж/д блокада Донбасса продемонстрировала, что перекрывать дороги и железные пути можно и безнаказанно.

По материалам из открытых источников интернет