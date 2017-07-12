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    Перекрытие дорог как самая доступная форма протеста в Украине

    (обновлено: )10
    За последние полгода перекрытие дорог в Украине стало одной из самых частых форм протеста. И хотя это законом наказуемо, ж/д блокада Донбасса продемонстрировала, что перекрывать дороги и железные пути можно и безнаказанно.
    Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп
    Житомир.info

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Блокирование дорог как форма протеста

    Градус напряжения в украинском обществе растет. Недовольные властью все чаще выходят на митинги, бастуют и перекрывают дороги. После обьявления траспортной блокады Донбасса, перекрытие дорог стало одной из самых частых форм протеста.

    Правда, для некоторых это жест отчания и возможность хоть как-то достучаться до власти.

    Так, во вторник, 11 июля, жители села Криница Львовской области в знак протеста заблокировали движение на трассе Песочная — Трускавец. Люди протестовали против изменения статуса местной школы. 

    Варта 1/ВКонтакте
    Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017

    В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.

    "Районная власть  пытается сделать из местной школы филиал, то есть лишить ее всех прав и статуса юридического лица", — сообщается на странице "Варта 1" во "ВКонтакте".

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    Кроме того, во вторник около 500 участников АТО из Житомира и различных районов области собрались у здания управления Госгеокадастра, требуя разблокировать процесс выдачи земельных участков. 

    Впоследствии колонна бойцов направилась к трассе Киев-Чоп, перекрыв участок вблизи села Левков. В результате на дороге образовалась пробка, однако маршрутки и авто с детьми пропускали.

    Перекрытие дороги в Херсоне, 28 июня 2017
    УНН
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    Сообщается, что митингующие возмущены отказами Госгеокадастра в выдаче земли АТОшникам. Также они требовали отменить постановление Кабмина №413 от 7 июня 2017 года. Бойцы выступают против приостановления выдачи земельных участков.

    "Полностью приостановлена выдача земли, оформление  документов. Это все заключается  в постановлении Кабинета Министров  №413 от 07.06.2017 года, где "царьки" сами  себе решили не выдавать людям  землю. Каких-то десять человек  хотят решать за всю Украину. Получение земли — это конституционное право человека, но президент и премьер решили, что они здесь короли. Пока мы делаем предупредительную акцию, но ребята уже хотят крови и зрелищ", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя ОО "Атошник" Сергей Артемов.

    Через полчаса после начала акции протестующие разблокировали движение.

    По словам представителей союза ветеранов АТО, это была предупредительная акция.

    "Мы будем в Киеве, перекроем там Житомирскую  трассу перед Киевом. Через час, я думаю, там будет и президент, и премьер-министр", — сказал Артемов. "Возьмем вещи с собой, продукты, поедем на несколько дней и тогда они увидят, чего стоят АТОвцы. Тогда поедем не только мы из Житомирской области, а со всей Украины", — добавил председатель "Союза ветеранов АТО" Любарского района Анатолий Бузон.

    Сообщается, что полицейские провели с участниками акции разъяснительную работу и напомнили об ответственности за совершение подобных противоправных действий.

    Уже не впервой

    Акции протеста с перекрытием дорог проходят в Украине практически ежедневно. После ж/д блокады Донбасса перекрытие дорог стало одной из самых частых форм протеста.

    Протест под Радой, 11 июля 2017. Видео
    Штаб блокады торговли с Донбассом/Facebook
    Рада в дыму. Протестующие зажгли файеры

    Ранее жители поселка Вишневец Тернопольской области и близлежащих сел в двух местах перекрыли международную трассу, идущую на Ровно; они были возмущены жестоким убийством 17-летней выпускницы и требовали справедливого расследования. 

    5 мая 2017 года жители нескольких сел Волынской области перекрыли трассу Киев — Варшава, протестуя против сброса отходов с ковельского ветсанзавода. 

    А перед этим на Волыни  около 70 человек перекрывали трассу Луцк — Львов. Люди были возмущались неприятным запахом, источаемым с фильтрационных полей.

    Следует отметить, что блокирование дорог — уголовно наказуемо. В частности, речь идет о ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины ("блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий"), а также по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса ("захват железнодорожного подвижного состава"). В частности, санкция ч. 1 ст. 279 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

    volynnews.com
    Жители нескольких сел в Волынской области перекрыли трассу международного значения Киев-Варшава

    Перекрытия дорог были и раньше, но тогда хоть соблюдали видимость законности. Например, ходили по пешеходным переходам, чтобы формально не нарушать закон.

    В то же время ж/д блокада Донбасса продемонстрировала, что перекрывать дороги и железные пути можно и безнаказанно. 

    По материалам из открытых источников интернет

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