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    Киев

    В Киеве начали протестовать против повышения цен на метро

    (обновлено: )18820
    Согласно информации, митингующие двинулись в метро на Крещатике и проехали до станции "Театральная", "Дворец порта", "Льва Толстого". Также переходили на станции "Золотые ворота" и "Площадь Незалежности".
    В Киеве активисты протестовали против повышения цен на метро
    УНН

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Киеве активисты вышли на протест против повышения стоимости проезда на метро. Активисты сначала собрались возле КГГА. Они держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги: "Метро по 5 гривен это коррупция" и "Метро 4 гривны и ни копейки больше".

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    После этого митингующие двинулись в метро на Крещатике и проехали до станции "Театральная", "Дворец порта", "Льва Толстого". Также переходили на станции "Золотые ворота" и "Площадь Незалежности", сообщает УНН.

    Протестующие выходили на каждой станции, спорили с прохожими, перескакивали через турникеты и не покупали жетоны.

    Полицейские не вмешивались, хотя работники метро по громкоговорителю вызывали дежурных полицейских.

    Ранее сообщалось, что с субботы, 15 июля, в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте по распоряжению Киевской городской государственной администрации.

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