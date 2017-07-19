В Киеве начали протестовать против повышения цен на метро

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Киеве активисты вышли на протест против повышения стоимости проезда на метро. Активисты сначала собрались возле КГГА. Они держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги: "Метро по 5 гривен это коррупция" и "Метро 4 гривны и ни копейки больше".

После этого митингующие двинулись в метро на Крещатике и проехали до станции "Театральная", "Дворец порта", "Льва Толстого". Также переходили на станции "Золотые ворота" и "Площадь Незалежности", сообщает УНН.

Протестующие выходили на каждой станции, спорили с прохожими, перескакивали через турникеты и не покупали жетоны.

Полицейские не вмешивались, хотя работники метро по громкоговорителю вызывали дежурных полицейских.

Ранее сообщалось, что с субботы, 15 июля, в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте по распоряжению Киевской городской государственной администрации.