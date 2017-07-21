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    МИД Украины выразил протест из-за "агрессии РФ в Донбассе"

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (20)

    (обновлено: )32406
    По данным МИД Украины, "только за три дня - 18-20 июля - Украина потеряла 11 военнослужащих, ранения получили 15 военнослужащих и двое гражданских".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за "активизации агрессивных действий России на Донбассе",  говорится в заявлении ведомства.

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    "Требуем от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства по Минским договоренностям. Ожидаем от международного сообщества, в том числе наших партнеров, которые вовлечены в процесс мирного урегулирования, четкой реакции в ответ на агрессивные действия российских гибридных войск на Донбассе и усиления давления на РФ с целью их немедленного прекращения", — заявили в МИД.

    "Только за три дня — 18-20 июля — Украина потеряла 11 военнослужащих, ранения получили 15 военнослужащих и двое гражданских", — заявили в министерстве.

    МИД констатирует, что "действиями своих военных в зоне начатого Россией международного вооруженного конфликта на Донбассе, а также провокационными и агрессивными заявлениями своих марионеточных структур Кремль сознательно подрывает процесс мирного урегулирования на основе Минских договоренностей".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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