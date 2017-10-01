Новые торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины в воскресенье вступают в силу, их действие рассчитано на три года. Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.

В Украине рассчитывают, что эти меры позволят хоть немного компенсировать потери украинских экспортеров от разрыва отношений с РФ.

Однако, как считают эксперты, они не решат глобальных проблем экспортеров и являются просто дружественным шагом, цель которого продемонстрировать поддержку.

В совместном заявлении по поводу вступления в действие дополнительных торговых преференций от имени комиссара Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем и замминистра экономического развития и торговли — торгпреда Украины Наталии Мыкольской говорится, что "это хорошая новость для украинских экспортеров, так как несколько важных сельскохозяйственных и промышленных товаров теперь будут иметь лучший доступ на рынок ЕС, поскольку их можно экспортировать без применения таможенных пошлин".

Авторы заявления также выразили уверенность, что "это дополнительное открытие возможностей торговли создаст еще один стимул для укрепления мощных торговых связей между ЕС и Украиной и будет поддерживать дальнейшую экспансию украинского экспорта в ЕС с учетом торговых ограничений, установленных Россией".

В частности, благодаря новым преференциям Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн).

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.

Глава Минагропрома Украины Тарас Кутовой еще до принятия решения по преференциям заявил, что в случае расширения беспошлинных квот на агропродукцию Киев в год будет получать около 200 миллионов долларов дополнительной экономической выгоды.

Окончательное решение о предоставлении дополнительных торговых преференций для украинских экспортеров было принято Советом Евросоюза 17 июля. Инициатором этого в сентябре 2016 года выступила Еврокомиссия.

Действие торговых преференций рассчитано на три года. Фактически эти преференции расширяют привилегии украинских экспортеров в торговле с ЕС, которые они получили в связи с подписанием соглашения о зоне свободной торговли.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработала с 2016 года и предусматривает введение квот на 40 видов украинских товаров в ЕС, большая часть из которых относится к аграрной продукции. В рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим.

Почти сразу после начала действия ЗСТ отдельные экспортеры и эксперты заявили, что его условия невыгодны для Украины. В качестве доводов они называли слишком маленькие объемы предоставленных квот на наиболее конкурентные украинские товарные группы — такие как курятина, мед, сахар, зерно и мука. Также критики ЗСТ указывали на проблемы с доступом украинских производителей на рынки ЕС в связи со сложностью сертификации продукции.

При этом по итогам первого года действия ЗСТ, украинский экспорт в ЕС вырос всего на 3,7% до 13,5 миллиарда долларов, а двусторонний торговый оборот — на 8,1%.

Власти все обвинения в невыгодности соглашения отвергают, объясняя скромные показатели роста торговли с ЕС неблагоприятной ситуацией на мировых рынках, а также необходимостью наладить механизмы двухсторонней торговли в рамках ЗСТ.

Эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает предоставление ЕС дополнительных торговых преференций положительным шагом, поскольку это поможет украинским производителям экспортировать продукцию на более выгодных условиях. Однако, по его мнению, принятых мер недостаточно, чтобы существенно увеличить украинский экспорт в ЕС.

"В реальности это дружественный шаг, который должен показать, что европейцы поддерживают Украину, но не более того", — сказал Устенко РИА Новости.

Экономист считает, что предусмотренное Евросоюзом повышение квот слишком незначительно с учетом экспортного потенциала Украины в аграрном секторе. "Дополнительные преференции, которые получила Украина — это просто увеличение квот по так называемым "чувствительным для европейцев группам товаров", к которым относится сельскохозяйственная продукция. И здесь такая проблема: с одной стороны, европейцы, вроде, и пытаются помочь Украине, увеличивая эти квоты для украинских товаропроизводителей, с другой стороны, они пытаются не затронуть интересы собственных сельскохозяйственных товаропроизводителей", — считает Устенко.

В качестве наглядной иллюстрации Устенко привел заложенный во временных торговых преференциях общий объем квот на экспорт украинского зерна, который составляет около 1 миллион тонн продукции в год. "На слух это кажется много. Но что такое миллион тонн? Это менее 2% нашего урожая зерновых, который мы получим в этом году. Речь идет о незначительной величине", — отметил эксперт.

По его словам, Украина так и не смогла перекрыть за счет ЕС потери от разрыва экономических связей с РФ. "С начала 2014 года по середину 2017 года доля Евросоюза в общей структуре нашего экспорта уже составляет 40%. В то время как доля РФ резко уменьшилась. Однако тоже правда, что мы не смогли перекрыть потери экспорта на территорию РФ за счет экспорта в ЕС. Потому что, если смотреть на прирост в торговом обороте с ЕС в валюте, то это будет меньше, чем цифры экспортируемой продукции до 2014 года", — пояснил эксперт.

Читайте также: Сказки от Гройсмана. Что на самом деле происходит с экономикой Украины

По мнению экс-министра экономики Виктора Суслова, торговые преференции являются лишь попыткой пиара со стороны ЕС.

"Сейчас это попытка сделать пиар на ослаблении дискриминации. Да, Евросоюз принял решение пойти навстречу Украине и некоторые квоты повысить, далеко не все. Поэтому общий вопрос, на который нужно дать ответ: это торговые преференции или уменьшение дискриминации? Я, например, уверен, что с точки зрения экономической, это некоторое ослабление дискриминационных ограничений для украинского экспорта, это не является торговыми преференциями. Торговыми преференциями оно было бы в том случае, если бы не было вообще никаких ограничений для Украины по экспорту, если бы свободная торговля, действительно, была бы свободной торговлей", — приводят украинские СМИ слова Суслова.

При этом он считает, что решение ЕС "это движение в правильном направлении".