Украинский дипломатический тупик

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Еще в апреле 2015 года, когда Верховная Рада Украины приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", где в перечне организаций, боровшихся за независимость Украины, указаны ОУН и УПА, президент Польши Бронислав Комаровский предупреждал, что это может негативно сказаться на польско-украинских отношениях.

Политологи предрекали: этот необдуманный шаг может обернуться трагедией. Действительно, сложно понять, почему, когда Украине нужна внешняя поддержка, парламент принимает подобные скандальные законы. На тот момент Польша выступала одним из немногих адвокатов Украины в Европе. Но Киев решил дразнить эту эту страну героизацией инициаторов Волынской резни, изначально направленной против поляков.

Жаль, королевство маловато…

Но украинская власть предупреждение проигнорировала, президент Украины Петр Порошенко закон подписал, и это стало первым толчком, который сдвинул огромную снежную лавину – украинско-польские отношения стали стремительно ухудшаться.

В июле 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом и установил День памяти поляков-жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на Восточных кресах Второй Речи Посполитой.

2 ноября текущего года глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что власти намерены запретить въезд в страну сторонникам СС Галичина, а также лицам, придерживающимся антипольской позиции.

И вот уже 7 ноября 2017 года уже президент Польши Анджей Дуда заявил, что в украинской политике немало "людей с националистическими и антипольскими взглядами". По словам Дуды, они не способствуют развитию отношений между двумя странами. Исходя из этого, польский лидер обратился с просьбой к президенту Петру Порошенко убрать таких политиков с украинской политической сцены.

Реагируя на происходящее, президент Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.

Компромисса не будет

Эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля полагает, что заседание Консультационного совета не увенчается успехом.

"Возможно, будут найдены какие-то дипломатические формулировки, устраивающие всех, но в целом ситуация зашла уже довольно далеко. Обозначены серьезные моменты, и никто не может отказаться от своей позиции.



С украинской стороны представители власти уже приняли решения, против которых выступала Польша, в том числе и те, против которых она предостерегала. А с польской стороны также сделан ряд серьезных заявлений и по поводу варификации бойцов ОУН-УПА, по поводу бандеровского геноцида на Волыни, поэтому они тоже уже не имеют возможности отойти назад.



Нормализация отношений была возможна, если бы не было этих слишком резких и однозначно жестких заявлений. Здесь есть элемент необратимости, но вместе с тем, пока существует возможность эту ситуацию немного успокоить", — сказал РИА Новости Украина Владимир Воля.

По его мнению, результатом экстренного заседания могут быть некоторые решения, касающиеся вопросов захоронений и памятников. Но, поскольку вопрос УПА поставлен очень четко и жестко, то не стоит ожидать, что здесь Польша сделает шаг назад.

Стоит обратить внимание на заявления главы польского МИДа, которые прозвучали в интервью изданию Nasz Dziennik — Варшава пытается заставить украинцев осознать, что у них могут быть "реальные проблемы", не обязательно из-за Польши.

"Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, начинают открыто выступать против интересов Украины, например, в декабре не будет заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии", — заявил Ващиковский.

По мнению Владимира Воли, такие заявления следует понимать как намек, что Польша попытается подключить к вопросу отношений с Украиной Венгрию, плюс еще каких-то своих партнеров в Восточной Европе: если вы хотите, чтобы Польша оставалась адвокатом Украины, то идите на диалог.

"Но опять-таки, в понимании диалога в польском варианте. В то же время Вятрович, и некоторые другие наши лица заявляют о диалоге в своем понимании – это Польша должна идти уступки и от чего-то отказаться.



Все разговоры о диалог предполагают, что не права другая сторона. Поэтому вряд ли стоит ожидать какого-то существенного отката к изначальным позициям стран. Ситуация давно назревала, и, я думаю, сейчас она выходит на другой качественный уровень", — отметил Воля.

Эксперт не исключает, что в свете заявлений Ващиковского, что между УПА и Армией Крайовой невозможно ставить знак равенства, Польша может прибегнуть к каким-то судебным процедурам, чтобы каким-то образом осудить УПА и придать юридическое основание своей позиции.

"Все может развиваться довольно неприятным образом", — прогнозирует Воля.

Если вы не отзоветесь…

Но Польша – не единственная соседняя страна, с которой у Украины ухудшились отношения. Таких конфликтных ситуаций уже слишком много – и Венгрия, и Сербия, и Словакия высказывают претензии к Украине. Закон об образовании в части сферы применения языков, отличных от государственного, оказался универсальным инструментом для ухудшения отношений или минимум – возникновения напряжения с западными соседями.

"Нельзя однозначно говорить, что это просчеты только внешнеполитического ведомства или политической власти Украины. Виной тому скорее политические установки, которых придерживается украинское руководство, в том числе и то, которое связано с дипломатической деятельностью. В вопросе же с украинским памятниками и захоронениями на территории Польши вопрос скорее не к Украине, а к польской стороне.



В ситуации с Сербией – это вопрос к кадрам, которые занимаются дипломатической работой. Если говорить о языковых проблемах с Венгрией, то тут дело отчасти в установках, которых придерживается руководство Украины, а отчасти в политических установках руководства Венгрии – и там, и там, есть свои нюансы, которые привели к возникновению проблемы", – считает Воля.

Киев уже ищет всевозможные пути, чтобы хотя бы отчасти нивелировать последствия своей недальновидной политики. В частности, как сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина просит Североатлантический альянс и Европейский союз повлиять на позицию Венгрии по закону об образовании..

"Украина попросила коллег в НАТО и ЕС напрямую переговорить с Венгрией о ее нежелании вести диалог по языковой статьи закона об образовании", — заявила Климпуш-Цинцадзе после встречи с руководством НАТО.

"Я предполагаю, что могут убедить, но очень сомневаюсь, что это будет так. Венгрия сейчас в разных вопросах, кстати, как Польша, игнорирует нормы и правила Евросоюза. Так почему она не может проигнорировать точно так же мнение других государств НАТО?", — заключил эксперт-международник.