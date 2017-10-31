ГПУ завела дело о подделке Гройсманом диплома

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о подделке премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании, заявил внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

"Генпрокуратура расследует подделку Гройсманом диплома о высшем образовании", — написал депутат в понедельник на своей странице в Facebook.

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Куприй отмечает, что еще 14 апреля 2016 года во время голосования за кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра он заявил о подделке Гройсманом документа об образовании. Тогда депутат обратился к генпрокурору Виктору Шокину с соответствующим заявлением, однако ему отказали в открытии уголовного дела.

"Сейчас я решил возобновить борьбу за справедливость и обратился в Генпрокуратуру, ведь Гройсман продолжает заявлять, что чиновнику не требуется высшее образование. Совершенно неожиданно для меня Генпрокуратура внесла эти сведения в единый реестр досудебных расследований по факту подделки документа об образовании Владимира Гройсмана. Надеюсь на всестороннее, эффективное и беспристрастное расследование и скорейшее освобождение Гройсмана с должности премьер-министра Украины", — добавил депутат.

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Он также опубликовал копию ответа от Генпрокуратуры (см. ниже). В ответе ведомства говорится, что дело заведено по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов".