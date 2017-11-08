Паны дерутся: Порошенко "валит" банки, Коломойский мстит за "Приват"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Ответка" от Бени

В борьбе за возврат "ПриватБанка" Игорь Коломойский готов судиться не только с государством, но и со средствами массовой информации. 7 ноября он подал иск к Национальному банку Украины по защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ответчиками по иску, кроме НБУ, выступают редакция газеты "Закон и Бизнес", информационное агентство "Интерфакс-Украина", "Киевский институт проблем управления им. Горшенина" и некое физлицо Тарас Мирошник. Вторым ответчиком по иску является ПАО "ПриватБанк".

Причина иска неизвестна. Вероятно, Коломойский хочет призвать к ответу тех, кто публиковал заявления руководства НБУ о том, что он выдавал кредиты связанным лицам, превратив "Приват" в банк-пустышку.

Между тем, дело "Привата" постепенно выходит на международный уровень. Пока Минфин судится с Коломойским за имущество и долги, держатели еврооблигаций банка, выпущенных еще в 2013 году, внезапно потребовали от украинского государства досрочной выплаты по ценным бумагам, угрожая пойти в международный суд в Лондоне. Эмитент выпуска облигаций выставил Киеву счет на 370 млн. долларов.

В Минфине в шоке от такого демарша, ведь денег на выплату евробондов у государства попросту нет. На докапитализацию "ПриватБанка" из бюджета уже потрачено почти 5 миллиардов долларов, то есть, больше, чем было выделено на оборону в этом году. Власти справедливо подозревают, что инвесторов подстрек к "бунту" именно бывший владелец банка Игорь Коломойский.

Процедура национализации "Привата" в декабре 2016 года прошла с многочисленными нарушениями, что создало повод для судебных исков. Тогда евробонды банка попросту обменяли на акции дополнительной эмиссии, то есть, конвертировали в капитал. С такой «продразверсткой» не согласилось часть держателей облигаций и теперь они требуют возврата живых денег. Компания-эмитент евробондов UK SPV Credit Finance plc после национализации "ПриватБанка" осталась в собственности Коломойского и теперь представляет интересы держателей облигаций в их судебном противостоянии с украинским государством.

"Когда был сделан анализ, то очевидно, по версии НБУ, было выявлено, что часть кредиторов, которые кредитовали "ПриватБанк" в разные временные периоды, так или иначе опосредованно являлись теми же акционерами "ПриватБанка" через какие-то различные фирмы. И поэтому в момент приватизации было принято решение, что эти кредиты под различным видом – как я сказал, субординированный долг, либо депозиты, либо евробонды — их принудительно перевести из кредитов в акции, и после этого эти акции обнулить до одной гривны и, грубо говоря, продать это все государству.

Тем самым предположив, что ситуация, которая сложилась с "ПриватБанком", мы же понимаем, что ответственность несет в равной степени и акционер, и менеджмент "ПриватБанка", а раз эти деньги опосредованно являются и их деньгами, то эти деньги должны лечь в восстановление платежеспособности банка. И эта операция была проведена в декабре прошлого года.

Естественно, те юридические компании, которые не согласились с этим действием, начали проводить различные судебные процессы, дискуссии, требования, на момент, когда эти ценные бумаги эмитировались, был один доверитель, через которого проходили все эти операции, сегодня этот доверитель был изменен, держатель евробондов, и этот доверитель начал судебные процедуры, связанные с восстановлением статуса кво", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

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Коломойский планируют отсудить у государства свое залоговое имущество, которое сейчас арестовано в рамках дела о возврате ранее выданного "Привату" рефинансирования. А это, на секундочку, курорт "Буковель", сеть заправок и нефтехранилищ, здание телеканала "1+1" и другие ценные активы.

Если высокий суд в Лондоне признает правоту держателей еврооблигаций, то он также автоматически признает и незаконность самой процедуры национализации "ПриватБанка". В итоге, Украина должна будет выполнить решение высокого суда в Лондоне и вернуть Бене его активы, а инвесторам – их деньги.

Войну олигархов оплатит государство

Сам "ПриватБанк" вряд ли сможет погасить такие огромные долги, поэтому все бремя выплат ляжет на госбюджет.

"Держатели (еврооблигаций) хотят что-то получить и, судя по всему, начинают судебный процесс. Все это, рано или поздно, приведет к лондонскому суду", — заявил СМИ экономический эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

А по мнению финансового эксперта Алексей Куща, решение суда, вероятно, будет вынесено не в пользу Украины. Причиной этого, по его мнению, стала некачественная процедура национализации финучреждения, ставшая "миной замедленного действия". По его мнению, выплата инвесторам 300-400 млн. долларов потребует от банка дополнительной капитализации на сумму 10 млрд. грн.

Сейчас банк переживает тяжелые времена. Его убыток в январе-сентябре 2017 года составил 1,6 млрд грн. На дополнительную капитализацию нужно выделить миллиарды гривен. Залоги Коломойского вряд ли смогут покрыть его огромные долги перед государством.

Удар по финансовой империи Порошенко

У государства мало шансов вернуть те деньги, которые Коломойский получал у НБУ на рефинансирование. Олигарх использовал «ПриватБанк» как финансовую пирамиду, выдавая десятки миллиардов гривен связанным лицам и непонятным фирмам.

Как заявила экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, более 97% кредитного портфеля национализированного банка (150 млрд грн) оказались кредитами, связанными с акционерами. При этом, многие из них выдавались без намерения вернуть их обратно. Таким образом, владельцы попросту выводили из банка деньги.

Процесс крушения банков. 7 ноября НБУ признал неплатежеспособным банк "Богуслав". Интересно, что в 2015 году там хранил свои деньги экс-глава ГФС Роман Насиров, который подозревается в "злоупотреблении властью или служебным положением", в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 2 млрд грн. По сути, Насиров вывел деньги из банка накануне его краха. Владельцы и богатые клиенты успели вывести из банка все ценное, а долги повесили на государство, которому теперь предстоит выплачивать вкладчикам их депозиты.

В Украине в результате банкопада закрылось треть банков, часть из них пришлось национализировать. Сейчас в госсобственности находится 40% банковского рынка, на содержание и выплаты вкладчикам госбанков тратят миллиарды гривен.

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Пока налогоплательщики оплачивают долги бывших собственников банков, приближенные к власти банки генерируют прибыль. Так, Международный инвестиционный банк, собственником которого является Порошенко, за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза, банк Рината Ахметова ПУМБ нарастил прибыль в 3 раза. Государственные банки находятся под усиленным контролем президентского окружения, и не исключено, что президент планирует включить остатки "ПриватБанка" в свою финансовую империю.

Судебное разбирательство в Лондоне может положить конец этим планам и склонить чашу весов в пользу Коломойского.