Поляки об Украине: это язва Европы, бандеровцы здесь не нужны

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

И без того высокий градус непростых отношений Украины и Польши в последнее время накалился до предела. Новых дров в давно полыхающий костер подкинули глава польского МИДа Витольд Ващиковский и директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Поляк заявил о запрете на въезд в Польшу сторонников дивизии СС "Галичина", воевавшей на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны. Украинец сравнил соседей с "агрессорами" из РФ, попутно обвинив польских политиков в "имперских замашках" и том, что они видят свою страну "Четвертым Римом".

Подключился к дискуссии и президент Петр Порошенко, который инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши "на фоне недопониманий вопросов истории".

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"Мы не одни"

Неудивительно, что к конфликту политиков и чиновников подключился простой народ. Поляки хоть и не в восторге от тех, кто сегодня руководит государством, в "украинском" вопросе выступают полностью на их стороне. После часа "серфинга" по польскому интернету итог неутешителен – все, что связано с Украиной и ее гражданами, здесь как минимум вызывает раздражение и нетерпимость.

В вопросе "бандеровцев", которые, приезжая в Польшу, привозят с собой свою сомнительную идеологию, поляки даже при желании не могут остаться в стороне.

"Украине, видимо, мало войны с Россией, поэтому она придумывает новые конфликты со своими соседями", — пишет в комментариях на сайте авторитетной Gazeta Wyborcza пользователь под ником azon123: "Не только Польша имеет проблемы с Украиной. Венгрия и Румыния жалуются на преследование румынских и венгерских меньшинств в Украине. По этой же причине присутствует напряженность между Украиной и Молдовой. И это при том, что недавно Польша предоставила Украине 1 миллиард".

Между "чумой" и "холерой"

Но, по правде говоря, это высказывание – одно из самых политкорректных. Поляки, уставшие от бытовых и идеологических столкновений с украинцами, выражений не выбирают.

Юзер Wp200003 на сайте портала Wiadomosci рассуждает в духе того, что в геополитике, выбирая между Украиной и Россией, остановился бы, скорее, на последней.

"Несколько лет назад кучка польских идиотов начала искать друзей в Украине. Цена — и без того ухудшающиеся отношения с Россией. Если бы мне пришлось выбирать между "чумой" в виде Украины и "холерой" в виде РФ, то выбор очевиден. По крайней мере, русские были на стороне поляков во время Волынской резни".

"Чтят преступников"

Тут же, на польских "Ведомостях", не унимается в адрес Украины и ее нынешней политической элиты пользователь ponury424.

"То, что мы видим – результат фальсифицированной "политической корректности" в отношении Украины и слишком долгого терпения нахальных имперских попыток. У украинцев есть масса положительных персонажей, но они почему-то выбрали творивших геноцид преступников вроде Бандеры. Группировка ОУН-УПА убивала людей только потому, что они были поляками и жили на своей польской земле. Эти же люди подавали оружие фашистам во время Второй мировой войны. Государство, которое чтит и ценит этих преступников, не может быть другом Польши".

Радикален в своих оценках пользователь marek, который комментирует на сайте DO RZECZY новость о скандальных заявлениях Вятровича.

"Польша выделяет огромные деньги на украинских "героев", которые, вместо того чтобы защищать свою страну, убегают к нам. Мы их принимаем, гарантируем удобную, безопасную жизнь, а те, в свою очередь, не только не могут отплатить, но и продолжают душить".

Против власти

Любопытно, что, возмущаясь действиями украинских чиновников, поляки призывают своих политических деятелей быть более решительными.

"Типы вроде Вятровича подделывают историю. Польша должна наконец-то высказать веское слово в адрес этого псевдо-государства и прекратить его финансирование за счет наших налогов", — пишет на RMF24 юзер ~ola-.

"Мне не нравится господин Влащиковский. Но в этом случае я согласен с ним. Ведьмы нам не нужны. Украина — язва в Европе", — пишет polon64.

Многие в Польше и вовсе откровенно недовольны действиями власти.

"Сначала они впустили сюда 3 миллиона украинцев, а теперь строят из себя дурачков и кричат, что они не позволят им войти. Но, похоже, Польша окончательно помудрела. Украина является смертельным польским врагом", — резюмирует юзер pascval.