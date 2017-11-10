НАТО бредит Украиной

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Владимир Матвеев, обозреватель

В ходе встречи на уровне министров стран-членов НАТО 8-9 ноября в Брюсселе будет согласован вопрос создания центра управления и планирования операций на море, а также новой структуры, которая будет заниматься вопросами логистики. Подчеркивается важность тесного сотрудничества со странами Европы, сообщается на сайте организации.

Глава НАТО ожидает, что участники встречи утвердят проект.

"Командная структура — это основа нашего Альянса, то, что делает его уникальным, позволяет работать, как единое целое", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе. Также он подчеркнул, что военное командование НАТО нуждается в усилении.

Министры обсуждают, что еще Альянс может предпринять, чтобы гарантировать "нашу (НАТО) способность продвигать, перебрасывать вооруженные силы". Генсек подчеркнул необходимость "тесного координирования национальных правительств с частным сектором".

Также отмечается, что кибер-атаки являются все более возрастающей угрозой безопасности НАТО. В этом контексте НАТО разрабатывает "специальную доктрину" по проведению кибер-операций и укреплению кибер-обороны государств-стран Альянса, сообщает The Hill.

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Генсек подчеркнул, что северокорейская ядерная и ракетная программы представляют опасность для всего мира, а не только для Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Эта глобальная угроза требует глобального ответа. У НАТО есть значительные мощности по сдерживанию (агрессивных государств). У нас есть способность к этому, и вы должны быть готовы ответить на любую агрессию", — сказал Столтенберг.

При этом генсек не уточнил, будет ли принято решение о конкретных действиях Альянса по данному вопросу.

В четверг министры обороны Альянса и партнеры также рассмотрят ситуацию в Афганистане и обсудят обязательства, сделанные организацией и партнёрами, направить больше войск в миссию НАТО в Афганистане, сообщает сайт НАТО.

По словам Столтенберга, численность контингента, участвующего в операции "Решительная поддержка", увеличится на три тысячи. США намерены взять на себя обязательства направить в Афганистан 1500 человек, остальные предоставят другие страны-союзники.

Столтенберг также по сути впервые признал, что Украина действительно стремится к полноценному вступлению в Альянс.

На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг отметил, что Альянс солидарен с Украиной и оказывает ей политическую и "практическую" поддержку. Во вторник генсек Альянса заявил корреспонденту "Европейской правды", что НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины.

"Украина – близкий партнер Альянса. Мы поддерживаем евроатлантические устремления Украины", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос корреспондента "ЕП" в Брюсселе.

Между тем, сообщается, что генеральный секретарь не ответил на заданный вопрос о том, входит ли Украина в список "aspiring nations", стран, которые декларируют стремление обрести полноценное членство в Альянсе.

Ранее в перечне aspiring nations НАТО указывало Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Грузию. Украина в 2017 году сообщила Альянсу об официальной цели обрести членство, однако до сих пор в НАТО не публиковали обновленный список aspiring countries.

По поводу дальнейшего сотрудничества НАТО и Украины Столтенберг сказал, что его приоритетом являются реформы.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на реформах, которые ведут Украину к НАТО", — отметил он.

В настоящее время Украина разрабатывает проект Закона Украины "О национальной безопасности Украины", который призван стать базовым законодательным актом в сфере национальной безопасности и обороны. А также перспективы дальнейшего развития национальной системы кибернетической безопасности страны, сообщается на сайте Миссии Украины при НАТО.

Сообщается также, что "союзники призвали украинскую сторону к продолжению реформирования сектора безопасности и обороны".

В сентябре сообщалось, что Таджан Илдем, заместитель генерального секретаря НАТО, сказал, что "мы должны сохранять перспективу членства в НАТО для Украины как европейской страны, не позволяя ни одной другой стране, в том числе России, иметь право вето относительно вступления".

Ранее глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявлял, как передает DW, что Североатлантический альянс имеет планы на случай "эскалации российской военной агрессии против Украины", но "не обязан защищать государство".