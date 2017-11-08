Украинские АЭС в режиме сверхнагрузок: на сколько хватит прочности

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

В очередной раз, входя в осенне-зимний период, украинцы волнуются – не ожидают ли их вновь верные отключения. И тревоги их не беспочвенны.

По информации Минэнергоугля, перед началом отопительного сезона на складах ТЭС в целом было накоплено 1,1 млн тонн угля (газового и антрацита), и по оценкам министерства, отклонение от нормы составляет 1,7 млн тонн.

Хуже ситуация была лишь в 2014 году, когда из-за повышения доли электрогенерации и отсутствия резервов в Украине начались аварийные отключения электричества. Сейчас же в.и.о. директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заверил, что несмотря на сложную ситуацию с углем на складах, веерных отключений во время отопительного сезона 2017-2018 не будет.

Вытягивают на атомке

Из-за дефицита угля в этом отопительном сезоне, по экспертным оценкам, АЭС будут давать до 60% электроэнергии. При такой нагрузке любая внеплановая остановка энергоблоков украинских АЭС приведет к ощутимому недостатку электроэнергии.

В начале нынешнего года страна уже была в ситуации, когда 9 мая 2017 года доля атомной энергетики в энергобалансе страны достигла 68,5%. Но это был не рекорд со знаком "+", а рекорд со знаком "-", поскольку неспрогнозированные и незапланированные изменения в потреблении электроэнергии в любой момент могут привести к незапланированным последствиям.

"Вероятность внештатных остановок из-за отказа оборудования постоянно сохраняется на высоком уровне. Если это случится в отопительный период, когда угольные станции будут работать на максимальной мощности, в стране не останется резервов для сохранения сети, — считает президент Украинского ядерного сообщества Владимир Бронников. – Раньше в случае форс-мажоров мы могли договариваться с Россией о перетоках электроэнергии. Сейчас на взаимодействие с Россией введены ограничения, и мы не сможем быстро договориться по заимствованиям в случае аварии. В таком случае выход один — плановые или внеплановые ограничения потребления".

Из-за хронического недостатка угля в последние три года АЭС работают в режиме маневренности, чего в принципе лучше не делать. Таким образом энергетики пытаются сбалансировать недостаток угля в стране и закрыть проблемы в угольной отрасли, переложив всю нагрузку на атомную.

"В условиях экономии угля АЭС перекрывают суточные перепады потребления и поэтому энергоблоки работают в режиме маневренности. Из-за непривычной нагрузки растет риск выхода энергоблоков из строя. При этом возникают риски для потребителей электроэнергии", — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, в 2016 году АЭС Украины одиннадцать раз выводили блоки под внеплановые ремонты. В 2015 году таких ремонтов было семь, в 2014 году – шесть, в 2013-м – ни одного.

По официальным сообщениям НАЭК "Энергоатом", по состоянию на конец октября 2017 года на атомных станциях Украины произошло уже 11 внеплановых отключений энергоблоков из-за отказа оборудования.

По словам главы набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, нет никаких гарантий, что какой-либо из этих или других энергоблоков в любой момент вновь не отключат от сети.

"От оператора украинских атомных станций нужны более внятные пояснения, почему случаются сбои в работе энергоблоков. Причин может быть несколько. Во-первых, несвоевременная замена изношенного оборудования, то есть отсрочка или экономия с плановыми ремонтами. Во-вторых, опытно-промышленная эксплуатация топлива на АЭС. И, наконец, в-третьих, причиной может быть нехарактерный режим работы – все то же маневрирование в условиях угольного дефицита", — говорит глава набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Запас прочности на пределе

По официальным данным "Энергоатома", все неполадки касались не ядерной части энергоблоков.

"Известно, что выходило из строя тепловое оборудование, которое не находится в реакторном здании или же на промышленной площадке. Это могли быть, например, трансформаторы", — пояснил эксперт Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Сергей Барбашев.

Он отметил, что изношенное оборудования труднее и дороже эксплуатировать, поскольку у него снижается ресурс на межремонтный период, увеличивается объем и стоимость самого ремонта.

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Эксперты единодушны: Украина подошла к пределу запаса прочности оборудования АЭС, и он стремительно сокращается из-за нехарактерного режима маневрирования и отсутствия модернизации. В Кабмине уверяют, что держат руку на пульсе и армагеддона не допустят.

"Госинспекция ядерного контроля проводит проверки по мировым стандартам, и вещей, которые бы выходили за рамки регламента, попросту нет", — успокоил общественность в эфире телеканала ZIK вице-премьер Владимир Кистион.

Срок проектной эксплуатации половины из 15 энергоблоков украинских АЭС завершается. Уже к концу года семь энергоблоков будут работать в постпроектный период. Недавно было принято решение о продлении на 10 лет срока работы энергоблока №3 Запорожской АЭС, который был введен в эксплуатацию в марте 1987 года.

По экспертным прогнозам, АЭС будут удерживать высокую долю в производстве электроэнергии от пяти до десяти лет. Чтобы рассчитывать на атомную энергетику и дальше, уже сейчас оборудование станций нужно модернизировать.

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"Ядерная энергетика в Украине превратилась в дойную корову, которую никто не кормит, — объясняет доцент кафедры гидроэнергетики, теплоэнергетики и гидравлических машин НУВХП Владимир Кочмарский, — Чем больше устаревает оборудование, тем больше внеплановых остановок. Эксплуатация таких АЭС – это как езда на старой машине, которая может остановится на полпути. И сколько ты ее не ремонтируй, новее машина не станет. Нам уже нужно планировать строительство минимум 20 энергоблоков – такие объемы заложены в энергостратегии.

Да, Украина не может самостоятельно их построить, но в мире достаточно и других производителей – США, Канада, Великобритания, Южная Корея. Кроме того, необходимые мощности у российского "Росатома". Они могут обеспечить комплексное производство, у них отработана схема возведения энергоблоков, плюс есть уникальный опыт строительства АЭС по всему миру и, что немаловажно, невысокая цена".

Специалисты обращают внимание на долгий и финансово затратный процесс строительства новых блоков. По словам Дмитрия Марунича, если мы хотим сохранить украинскую энергосистему в работоспособном виде через 30 лет, надо уже сейчас принимать решения о том, чем будут замещаться выводимые из эксплуатации блоки. Иначе стране грозит серьезнейший энергетический голод.