Первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщается во вторник на сайте оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"Седьмого ноября 2017 года в 02.46 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта", — говорится в сообщении.

По данным компании, по состоянию на вторник на украинских атомных станциях в работе 12 из 15 энергоблоков, за прошедшие сутки станциями выработано 239,51 миллиона кВт.ч электроэнергии, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС — в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.