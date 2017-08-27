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    Общество

    Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети

    (обновлено: )22720
    Сообщается, что энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта на 63 суток.
    Хмельницкая АЭС
    xaec.org.ua

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключен от сети для проведения планового ремонта, сообщила в воскресенье пресс-служба оператора АЭС, компании "Энергоатом".

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    компания "Энергоатом"
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    "Двадцать седьмого августа 2017 года в 10.59  энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные работы планируется завершить за 63 суток", — говорится в сообщении.

    По данным компании, радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

    Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

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