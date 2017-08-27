Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключен от сети для проведения планового ремонта, сообщила в воскресенье пресс-служба оператора АЭС, компании "Энергоатом".

"Двадцать седьмого августа 2017 года в 10.59 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные работы планируется завершить за 63 суток", — говорится в сообщении.

По данным компании, радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.