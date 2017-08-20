Отключен первый энергоблок Запорожской АЭС

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом сообщает в воскресенье "Энергоатом".

"19 августа 2017 года в 22.56 энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта продолжительностью 107 суток", — говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 530 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, отмечает компания.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.