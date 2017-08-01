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    Экономика

    Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети

    (обновлено: )5
    В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков. Второй энергоблок был подключен к энергосети после проведения текущего ремонта.
    Запорожская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции подключен к энергосети после планового ремонта, сообщил во вторник оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"
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    "Первого августа 2017 года в 11.53 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта. Ведется набор мощности. В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков", — говорится в сообщении.

    По данным компании, энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет, радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 километра) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

    Второй энергоблок Запорожской АЭС был отключен от энергосети 22 июля для проведения текущего ремонта трубопровода технической воды.

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    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тысяч МВт, на станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион киловатт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

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