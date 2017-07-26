На Западе говорят о вероятности аварий на АЭС Украины

Владимир Матвеев, обозреватель

По данным европейских исследователей ERSS, на которых ссылается итальянское издание Gli Occhi Della, на Ровенской или Южно-Украинской атомных электростанциях существует вероятность аварии значительных масштабов.

В частности, анализ данных "указывает на вероятность аварии значительных масштабов на одной из украинских атомных электростанций". Например, "вероятность аварии наподобие той, что произошла в 1979 году на американской АЭС Three-Mile-Island, на Ровенской или Южно-Украинской АЭС в ближайшие 5 лет составляет 80%", пишет издание.

При этом, согласно Gli Occhi Della, "в коллективной памяти украинцев есть один потаенный кошмар. Он настолько страшен, что о нем нельзя говорить открыто — будто, упомянув о нем вслух, вы превратите его в реальность: это риск новой аварии на АЭС".

Несмотря на разрушительные последствия Чернобыльской катастрофы для страны и Европы, в стране до сих пор работают четыре атомные электростанции — Хмельницкая, Ровенская, Южно-Украинская и Запорожская. Всего там — 15 энергоблоков, сроки эксплуатации большинства из которых истекают в ближайшее время и стабильность работы станций под угрозой.

От них зависит большая часть энергообеспечения страны, но их состояние давно вызывает беспокойство среди экспертов, пишет также The Guardian. Устаревание станций представляет собой серьезную проблему, поскольку они были построены в советское время на государственные средства. Отвечает за них Россия, с которой нынешнее правительство в Киеве воюет, пишет издание.

"Наши станции — старые, — объясняет эксперт Дмитрий Марунич, сопрезидент Energy Strategies Fund. — Срок их эксплуатации не должен превышать 30 лет, но семь реакторов эксплуатируются дольше".

"Через несколько лет некоторые реакторы нельзя будет использовать, и они будут выключены навсегда. В 2025 году закрытие этих станций приведет к снижению объемов производства энергии, которое нельзя будет компенсировать за счет производительности других реакторов", — цитирует эксперта издание.

При этом, как сообщается, за последние годы производство электроэнергии на этих станциях лишь возрастает. Если в 2011 году на атомную энергетику приходилось 47,2% от всей электроэнергии, производимой в стране, то сейчас, после того, как из-за войны были утрачены важные природные месторождения угля на Донбассе, — около 60%.

Gli Occhi Della отмечает случаи отключения реакторов на украинских АЭС, в частности на Запорожской АЭС в 2014 году, вызванные неполадками. А эксперты настоятельно требуют построить новые электростанции.

Как сообщается, в докладе, опубликованном в 2016 году Energy Research & Social Science, в течение многих лет аварии на украинских АЭС "не регистрируются в базе данных, несмотря на сообщения о них в государственных СМИ". Особый акцент делался на необходимости создания "централизованного и совершенно прозрачного источника достоверных данных".

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Угрозу таит также коррумпированность украинских чиновников. В частности, 30 марта текущего года The Washington Times сообщало, что "АЭС должны находиться в ведомстве Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, службы, которая по закону должна быть независимой. Однако в последние годы распространилась практика, когда руководителей инспекции назначает государственная компания "Энергоатом".

Издание пишет, что риск для страны, занимающей 131-е место из 176 в рейтинге коррумпированности, составленном организацией Transparency International, "очевидно высок".

Главным образом военное противостояние с Россией, согласно изданию, оторвало АЭС советского производства от тех, кто их проектировал, что вызвало немало проблем, связанных с их эксплуатацией.

Однако, чтобы "освободиться от энергетической зависимости от Москвы", Украина обратилась к американской компании Westinghouse для закупки ядерного топлива.

Вместе с тем, как пишет издание, в 2012 году оказалось, "что топливные сборки, производимые американской компанией, непригодны к эксплуатации. При этом потери государственной компании "Энергоатом", отвечающей за АЭС, составили 175 миллионов долларов", пишет Gli Occhi Della.

Сейчас, когда соглашение было возобновлено и продлено до 2020 года, компания Westinghouse сообщила, что не намерена забирать отработанное топливо, заставляя Украину искать решение для хранения отходов, которые не могут быть отправлены в Россию, как это делалось ранее.

Риск коррупции, изоляция от России, сложность нахождения подходящего топлива и переработки отходов, устаревшие станции, подвергающиеся избыточным нагрузкам — вызывают серьезное беспокойство.