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    Энергоблок Ровенской АЭС отключили от сети

    (обновлено: )15110
    Пресс-служба "Энергоатома" сообщает, что четвертый энергоблок АЭС отключен для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 52 календарных суток.
    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Четвертый энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила в среду пресс-служба оператора украинских АЭС компания "Энергоатом".

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    "В соответствии с согласованной заявкой и графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины отключен от сети энергоблок №4 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 52 календарных суток", — говорится в сообщении.

    По данным компании, во время ремонта будут проводится регламентные работы на основном оборудованию, а также будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности.

    Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.

    В июне из-за срабатывания системы защиты отключался третий энергоблок данной АЭС.

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