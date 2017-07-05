Энергоблок Ровенской АЭС отключили от сети

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Четвертый энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила в среду пресс-служба оператора украинских АЭС компания "Энергоатом".

"В соответствии с согласованной заявкой и графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины отключен от сети энергоблок №4 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 52 календарных суток", — говорится в сообщении.

По данным компании, во время ремонта будут проводится регламентные работы на основном оборудованию, а также будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.

В июне из-за срабатывания системы защиты отключался третий энергоблок данной АЭС.