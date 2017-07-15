Отключен второй энергоблок Южно-Украинской АЭС

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Отключен от энергосети для проведения планового ремонта второй энергоблок Южно-Украинской АЭС, сообщает пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"Пятнадцатого июля 2017 года в 02.39 в соответствии с предварительной заявкой энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта", — говорится в сообщении.

По данным компании, третий энергоблок работает в заданном режиме, на первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

Напомним, 5 июля четвертый энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети для проведения планового ремонта.