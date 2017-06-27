Хакерская атака затронула Чернобыльскую АЭС

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КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате хакерской атаки в Чернобыльской атомной электростанции не работает электронный документооборот.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук.

"Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить", — сказал Ильчук и добавил, что никакой радиационной угрозы из-за атаки нет.

"По радиационной обстановке на станции замечаний нету. Превышения контрольных уровней нету. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло", — отметил Ильчук.

Также Ильчук сообщил, что хакерская атака повлияла на обмен документами на станции.

"Документооборот полностью остановлен, потому что сейчас он у нас электронный. То есть у нас рапорты, показатели направляются по электронной почте, и сейчас делать это возможности нет", — сказал он.

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Ряд представителей МВД Украины обвинили Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом они не привели никаких доказательств.