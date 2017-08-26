Один из энергоблоков Ровенской АЭС отключен от энергосети

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Четвертый энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети, сообщила пресс-служба оператора АЭС компания "Энергоатом".

По данным компании, отключение энергоблока произошло в пятницу днем.

"Энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от сети действием автоматической защиты генератора. Событие квалифицировано уровнем "ноль — вне шкалы" в соответствии со шкалой оценки ядерных событий INES", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проводится поиск и устранение причин данного события, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

Ранее сообщалось об отключении первого энергоблока Запорожской АЭС.