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    Общество

    Один из энергоблоков Ровенской АЭС отключен от энергосети

    (обновлено: )44
    Отключение произошло действием автоматической защиты генератора. Проводится поиск и устранение причин данного события, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Четвертый энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети, сообщила пресс-служба оператора АЭС компания "Энергоатом".

    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"
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    По данным компании, отключение энергоблока произошло в пятницу днем.

    "Энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от сети действием автоматической защиты генератора. Событие квалифицировано уровнем "ноль — вне шкалы" в соответствии со шкалой оценки ядерных событий INES", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, проводится поиск и устранение причин данного события, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

    Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

    Ранее сообщалось об отключении первого энергоблока Запорожской АЭС.

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