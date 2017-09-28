На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети под действием электрических защит, радиационная обстановка на атомной электростанции соответствует нормам безопасности, сообщила в четверг пресс-служба оператора АЭС, компании "Энергоатом".

"Двадцать восьмого сентября 2017 года в 04.22 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети под действием электрических защит. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. Оборудование первого и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме", — говорится в сообщении на сайте "Энергоатома".

По данным компании, радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, на 28 сентября радиационный фон составляет 0,08 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила возникновение ЧС на Запорожской атомной электростанции, где были составлены неверные сейсмологические отчеты по угрозам оборудованию.