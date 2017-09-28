наверх
28.09.201711:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение

    (обновлено: )58251
    По информации пресс-службы компании "Энергоатом", 28 сентября 2017 года в 04.22 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети под действием электрических защит.
    Южно-Украинская АЭС
    Фото Южно-Украинской атомной электростанции

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети под действием электрических защит, радиационная обстановка на атомной электростанции соответствует нормам безопасности, сообщила в четверг пресс-служба оператора АЭС, компании "Энергоатом".

    Шеврон на рукаве бойца 24-го батальона территориальной обороны Айдар
    УНИАН
    "Грязные бомбы" от "Айдара". Институт проблем безопасности АЭС заявил о захвате

    "Двадцать восьмого сентября 2017 года в 04.22 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети под действием электрических защит. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. Оборудование первого и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме", — говорится в сообщении на сайте "Энергоатома".

    По данным компании, радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, на 28 сентября радиационный фон составляет 0,08 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила возникновение ЧС на Запорожской атомной электростанции, где были составлены неверные сейсмологические отчеты по угрозам оборудованию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Стариков. Архивное фото
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?