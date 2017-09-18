Westinghouse поставит оборудование на Запорожскую АЭС

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Американская Westinghouse Electric Company подписала контракт с оператором украинских АЭС о поставках оборудования на Запорожскую атомную электростанцию в рамках программы повышения безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба "Энергоатома".

"Westinghouse Electric Company объявила сегодня о подписании контракта с НАЭК "Энергоатом" на поставку важных для безопасности систем мониторинга для четырех блоков Запорожской АЭС. Этот проект является частью комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины, которая выполняется в рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)", — говорится в сообщении на сайте "Энергоатома".

Компания Westinghouse поставит системы аварийного и послеаварийного мониторинга, а также системы контроля концентрации водорода для блоков №3, №4, №5 и №6 Запорожской АЭС. Модификации включают системы мониторинга вместе с аппаратурой контроля во время проектных и запроектных аварий, а также различные дополнительные компоненты, такие как проходки, кабели, линии системы измерений, специальные инструменты, приспособления, запасные части, расходные материалы и специальные монтажные крепления.

Проект начнется с поставки для блока №4 Запорожской АЭС в начале 2018 года и завершится поставкой для блока №6 в конце 2019 года. Завершающее приемочное испытание последней поставленной системы планируется на начало 2021 года, сообщает "Энергоатом".

Ранее Госинспекция одобрила загрузку топлива Westinghouse еще на двух энергоблоках Запорожской АЭС. При этом эксперты неоднократно предупреждали, что решение Киева использовать на своих атомных станциях топливо Westinghouse создает серьезные угрозы безопасности украинских АЭС, построенных по советским проектам.