Кто взорвет АЭС? Украина в ожидании атомных новых провокаций

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Еще не остыл пепел на военном складе у Балаклеи, а Украина ждет новых бед, заранее не сомневаясь в их источнике. Конечно, новую катастрофу – на сей раз атомную! — инспирирует Кремль, полагают в Киеве. Или же будет какая-то провокация. Например, некие "добровольцы АТО" могут захватить украинскую АЭС. С таким предупреждением выступил бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский. По его словам, к таким выводам его подтолкнули сообщения о росте радиационного фона в Балаклее.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами, по предварительным данным, стала диверсия.

Ряд СМИ со ссылкой на свои источники и на сообщения местных жителей в соцсетях, информируют о том, что в районе Балаклеи будто бы значительно повысился уровень радиации.

"Вот и появилось, то чего я ждал. На "Русской весне" написали о том, что в Балаклее "повысился радиационный фон". Не сочтите за паранойю, но уверен, что Россия сейчас методично и грамотно создает нам в мире новый имидж. Имидж страны без управления, страны, которая представляет угрозу (прежде всего радиационную) для Европы. Российские спецслужбы, в отличие от наших, умеют играть в длинную игру", — написал Речинский в своем блоге.

Он рассказал, что несколько лет назад в Варшаве "видел начало тамошней антиукраинской кампании – небольшую фотовыставку о "зверствах бандеровцев".

"За пару лет настойчивой работы и больших вложенных денег, СВР добилась значительного успеха, сняли мощный фильм, внедряли антиукраинские идеи среди польской молодежи и так далее. В результате имеем антиукраинские демонстрации, которые вполне могут перерасти в погромы, и … серьезные трудности для Украины и Польши на пути более глубокого сотрудничества", — отметил Речинский, высказав уверенность в том, что "сейчас эта же машина работает внутри Украины на создание образа "потерянной страны".

"Показательное убийство Шеремета в центре Киева. Показательное убийство Вороненкова в центре Киева. Не удивлюсь, если в обоих случаях киллеры окажутся "участниками АТО". Это важный тезис в работе Кремля, показывать, что власть Украины не способна справиться с самоволием "добровольцев". Технически найти киллеров из числа участников АТО не сложно. Тем более, что и удостоверение "участника АТО" можно просто купить", - пояснил бывший пресс-секретарь СБУ.

Напомним, бежавший в Украину экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Практически сразу же Киев заявил о причастности к убийству экс-депутата российских спецслужб.

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии. Паршов также был участником АТО.

Речинский предположил, что в дальнейших действиях Москвы "ключевым моментом должен стать какой-нибудь фейковый "захват добровольцами АЭС" с очередным "повышением радиационного фона".

"Европа после Чернобыля ради собственной безопасности будет готова продать нас хоть черту, лишь бы избежать радиационной опасности. Самое тревожное в этой истории то, что украинские спецслужбы к противодействию такой "длинной игре", похоже не готовы", — констатировал Речинский.

Сочетанием политических и техногенных угроз обеспокоены и украинские политики. Так, депутат Рады Андрей Артеменко в эфире телеканала ZIК напомнил, что в Украине 15 атомных реакторов

"Если будет продолжаться все то, что происходит сейчас и в блокаде, и в парламенте, и во всех отношениях между украинскими политиками, то мир способом принуждения сделает так, чтобы Украина потеряла свою идентичность. Так это было в 19-х-20-х годах прошлого столетия. Пятнадцать атомных реакторов могут единовременно потерять управление. А это будет катастрофа, напоминаю про Чернобыль…", — отметил нардеп.

А некоторые российские политики предполагают, что сама киевская власть способна на атомную диверсию, чтобы обвинить в этом Москву.

"Я не исключаю, что они (нынешние украинские власти – Ред.) могут подорвать атомную станцию напоследок. И тогда они могут спокойно уезжать, но на Украине жить будет нельзя. Это будет последняя пакость, какую они сделаю", — обрисовал возможный сценарий Владимир Жириновский, выступая в эфире программы "60 минут". Ранее он говорил, что такой подрыв, если он будет, "спишут на Россию".

По словам Жириновского, украинский режим "входит в стадию агонии", а многие инциденты последних лет стали следствием "цепи ошибок" правителей Украины. Политик предрек: "гореть будет вся Украина, пока не придет другая власть".