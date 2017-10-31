Тренд дня: сколько жизней у Адама Осмаева?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне вечером, 30 октября, под Киевом у поселка Глеваха на железнодорожном переезде был обстрелян из автоматического оружия автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. Напомним, ранее уже была совершена попытка покушения на Окуеву и Осмаева — в столице летом этого года.

Политические эксперты и аналитики во вторник обсуждают инцидент, анализируя его последствия.

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев считает, что Окуева унесла "на тот свет много тайн".

"Очень, очень много тайн унесла на тот свет Амина Окуева. Правда, думаю, о них известно и её мужу, а он жив. Пока. А вообще… "Самоубийство" сооснователя Азова. "Покушение на Мосийчука". Теперь вот — Окуева.

У социальных катапульт бывает и отдача…", — написал Ткачев в Facebook.

Политолог Владимир Воля в свою очередь задается вопросом, чего больше в убийстве — криминала или политики.

"Амина Окуева в прошлый раз осталась жива, а в этот раз… У Адама Осмаева, видимо, хорошая удача: хотя снова ранен, но жив. Удача, видно, у него как в сказке про Колобка, который и от того убежал, и от другого убежал. Так и Осмаев пока счастливчик", — считает Воля.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш отметила, что убийство одного человека – это преступление, а "убийство десятков тысяч человек и лишение возможности жить на родине миллионов – это украинский политический курс".

"План, о котором не принято говорить вслух. Геноцид сегодня называют законами и реформами. Терроризм сегодня называют борьбой за мир. Лакейство — дипломатией. Произвол — борьбой с преступностью. Грязь — свободной журналистикой. Но справедливость в том, что созданное зло не пропускает никого — оно обязательно пожирает и тех, кто его породил и поддерживает", — считает юрист.

Также эксперты напомнили и о прошедших на минувших выходных в Украине выборов в объединенных территориальных громад (ОТГ), которые СМИ окрестили выборами ОПГ (организованная преступная группировка).

О своей победе на выборах заявили сразу две политические силы: "Блок Петра Порошенко" (БПП) и "Батькивщина", которые обменялись взаимными обвинениями. По заявлению БПП, по предварительным подсчетам результатов выборов в объединенных общинах представители политсилы получили "убедительное большинство" — победу одержали 55% от общего количества избранных глав — 111 кандидатов. В ВО "Батькивщина" также заявили, что одержали победу на выборах в объединенных территориальных общинах с результатом 31%. Вместе с тем по предварительным результатам, самовыдвиженцы получили победу среди депутатов городских советов ОТГ среди политических партий. В целом официальные результаты будут объявлены только через несколько дней.

По мнению политолога Михаила Павлива, победа самовыдвиженцев на выборах ОТГ стало следствием беспрецедентного давления на оппозицию в стране и является приговором большей части нынешнего политического класса.

"Ну, и пикантная подробность — более половины этих самовыдвиженцев де факто представляют "Батькивщину" и "Оппозиционный блок". А значит "коалицию войны" на ближайших парламентских ждет большой сюрприз", — написал Павлив в Facebook.

Юрист Андрей Портнов отметил, что региональные выборы продемонстрировали, как на востоке и юге страны "резко полюбили украинского президента".

"В конце концов мы же не будем утверждать, что главы его районных администраций, правоохранительные и социальные чиновники могли принимать участие в подкупах и фальсификациях, контроле над членами участковых комиссий, точечных бюджетных вливаниях на нужные участки и применении административного ресурса", — уточнил Портнов.

"Да и разве способен президент так рисковать мажоритарной системой выборов перед предстоящими через два года парламентскими. Проголосовали — значит любят своего президента", — подытожил юрист.

По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, "Блок Петра Порошенко" больше никаких выборов в ОТГ не допустит.

"БПП заявило, что выборы в ОТГ происходили с грубыми нарушениями избирательного законодательства. Так это внесенное и проголосованное вами законодательство, в государстве со сформированной вами властью, у которой есть все полномочия и даже обязанности устанавливать эти законы и следить за их выполнением. И то, насколько эти законы выполняются — это и есть степень вашей легитимности", — заявила Дьяченко.

Она отметила, что такие заявления политсилы демонстрируют не только несостоятельность властей, но и ее "рассыпающуюся легитимность".

В свою очередь политический аналитик Дмитрий Корнейчук напомнил, что выбор людей на местных выборах совершенно не совпадает с их выбором на президентских и парламентских из-за разной мотивации.

"Политтехнологам известно: выбор людей на местных выборах совершенно не совпадает с их выбором на президентских и парламентских из-за разной мотивации", — отметил эксперт.