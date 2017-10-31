Уходили через село. Появились данные об убийцах Окуевой

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Предполагаемые убийцы добровольца Амины Окуевой уходили через село Малютянки недалеко от Глевахи Киевской области, где был обстрелян ее автомобиль, сообщает интернет-издание "Вести" со ссылкой на местных жителей.

"Предполагаемые убийцы Амины Окуевой уходили через их населенный пункт", — говорится в сообщении.

Как сообщила одна из жителей села, на особняках недалеко от места происшествия установлены видеокамеры, поэтому "для силовиков не составит проблем установить, куда поехали преступники".

"Тут неподалеку дом то ли бывшего судьи, то ли прокурора Голосеевского района Киева, у него все по периметру камерами напичкано", — добавила она.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил в эфире 112 Украина, что преступников, убивших Окуеву, вероятно, было двое.

"Судя по всему, террористов было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который сидел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории РФ. В июне этого года из России приехал один киллер, который пытался застрелить Адама и Амину, однако его задержали и самого ранили, он находится в СИЗО. Его ждет суд и пожизненное заключение. Что касается этих подонков, то я уверен, что их мы тоже найдем, задержим, и они тоже будут всю свою жизнь сидеть в тюрьме", — сказал он.

По словам Геращенко, в настоящее время полиция и СБУ устанавливают возможных причастных лиц. Он добавил, что существует две версии — "действия российских спецслужб" с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, а также "месть Адаму Осмаеву за Кадырова".

Осмаев сейчас находится под охраной, добавил он.