Шоковая инфляция: украинцы стали меньше есть

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Сало не по карману, дешевеет только гречка

По данным экспертов, пик роста цен пришелся на последние три месяца. Больше всего дорожают социальные виды продуктов питания (мясо, молоко, сыр, овощи с огорода и т.д.) С начала года на 30% выросли в цене все виды мяса, сало — на 64%, свинина — на 44%, говядина — на 34%, курятина — на 32%. Теперь килограмм говядины можно купить, в среднем, по 112 грн, свинины — по 101 грн, сала — по 65 грн, колбасы вареной — по 74 грн, курицы — по 55 грн.

При этом, цены по регионам на мясные изделия сильно отличаются. Так, если на Тернопольщине сало стоит дешевле всего — 43,6 грн, то в Киеве — 117,4 грн, а на некоторых рынках столицы уже достигла 150 грн за кило.

"Рост цен на мясо и сало связано с сокращением поголовья свиней и скота. Эпидемия африканской чумы выкосила значительную часть КРС и свиней, что негативно отразилось на ценах. Стремительно растет цена на сало, а этот продукт является очень важным белковым продуктом для украинцев. В прошлом месяце сало выросло в цене на 17%, в этом месяце за эти две декады рост цен на сало составил 7%. Ожидаемо снижаются цены на овощи, потому что заканчиваются сбор урожая. Сейчас проходит накопление продукта, которого должно хватить нам до весны. Однако с начала года цена на морковь выросла за год на 65%, на свеклу – на 41%, лук репчатый – 35%", – заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

В последние месяцы дешевела только гречка, которую политики считают электоральным товаром, с помощью которого подкупают большую часть бедных избирателей.

На остальные "социальные" продукты цены стремительно растут и по некоторым позициям уже даже превышают цены на аналогичные товары в Польше, Венгрии, Беларуси и России.

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"Мы взяли данные по супермаркетах "Ашан", которые присутствуют в соседних с Украиной странах, для того чтобы цены были сравнимые. Если в начале года цены в этой торговой сети на социальные продукты в Украине были на 10-12% дешевле, то уже в августе они были ниже на курятину в Польше и Эстонии. Молоко в Украине на 12% дороже, чем в Польше, птицу — на 14%, яблоки — на 44%. При этом, средняя зарплата в Украине — 220 евро, в Польше — 1052, в Венгрии — 949 евро в месяц. Это объясняет такую огромную разницу в расходах домохозяйств на продукты в Украине и в Европе. Если у нас, в среднем, тратят на продукты 55% доходов, то в Европе 12-18%", — отметил Пендзин.

По данным генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, украинцы за последние годы стали меньше потреблять пищи в физическом выражении, а это означает, что все больше населения не доедает. В частности, согласно исследованиям, украинцы сократили потребление продуктов на 6-10% за последние три года, при этом, мясо стали заменять на молочные продукты и овощи.

"Там, где люди не смогли перейти на молочные продукты, там перешли на крупы или на хлеб, в корзине потребления стало больше дешевых овощей. Украинцы потребляют все меньше белков и переходят на одни углеводы, картина достаточно печальная. Социальные виды продуктов питания выросли с начала года в 2 раза, тогда как инфляция с начала года – на 12%. То есть, цены на продукты значительно опережают темпы инфляции в стране", – заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, "социальные" продукты питания в Украине в ближайшее время станут на 10-12% дороже, чем в Польше, после чего произойдет стабилизация.

Популизм и "диетология" Кабмина

Основной причиной роста цен эксперты считают действия правительства. С одной стороны, Кабмин раздавал популистские обещание о скором осовременивании пенсий, обещая доплаты к социальным выплатам.

Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн привело к резкому повышению зарплат у бюджетников, которые в свою очередь, стали больше покупать продуктов питания, вызвав ценовой ажиотаж. С другой стороны, правительство не делало ничего, чтобы остановить ценовой всплеск рыночными методами.

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Госрегулирование на социальные виды продуктов было отменено еще в начале лета. Низкий уровень поддержки АПК в этом году привел к тому, что аграрии вынуждены были самостоятельно решать проблемы с подорожанием цен на топливо, минудобрений, средств защиты растений и семян, перекладывая расходы на потребителя. Плохой летний урожай овощей и фруктов из-за непогоды только подогрел рост цен на продукты питания.

"С декабря по март-май овощи прибавят в цене 20-30%. Из-за большой порчи урожай, который не долежит в овощехранилищах до весны, будет выброшен или продан по более низкой цене. Торговым сетям придется завозить овощи из Европы, дополнительные расходы на импорт лягут на потребителя", — отметил Дорошенко.

По словам эксперта, ввиду сокращения платежеспособного спроса со стороны населения все больше аграриев ориентируются на продажу своей продукции за границу. Так, более половины курятины сейчас экспортируется. Это также повышает цены на продукцию.

РИА Новости Украина Цены на продукты

"В любой стране мира аграрий ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок и только остатки он экспортирует. У нас если производитель вырастит тысячу тонн, то если внутри страны он продаст 300, то куда денет остаток? Выбросит? Поэтому он должен экспортировать. Мы к сожалению, потребляем все меньше продуктов питания. Поэтому аграрии все больше ориентированы на экспорт", — отметил Дорошенко.

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По мнению экспертов, в ближайшее время цены на продукты несколько замедлят свой рост, однако связано это с тем, что украинцам придется больше платить за коммуналку (получат заоблачные "зимние" платежки) и за медикаменты по причине массовых заболеваний в зимний период. Таким образом, чтобы оплатить коммуналку и лекарства, народ станет меньше есть.

Однако представители правительства и так считают, что украинцы слишком много едят, поэтому вероятно, они продолжат политику раскручивания инфляции.