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03.10.201718:33
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    Рекорды побиты: цены на товары и инфляция

    (обновлено: )33
    В октябре исполнится год со дня, когда Кабмин отменил госрегулирование цен на социальные товары. За это время большинство товаров подорожали на 30-45%.
    Цены на товары и инфляция
    РИА Новости Украина

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