наверх
03.10.2017
18:33
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
25.78
0.00
EUR
30.42
0.00
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Инфографика
Рекорды побиты: цены на товары и инфляция
18:27
03.10.2017
(обновлено:
18:28 03.10.2017
)
33
В октябре исполнится год со дня, когда Кабмин отменил госрегулирование цен на социальные товары. За это время большинство товаров подорожали на 30-45%.
РИА Новости Украина
Смотрите также:
Украинцы не готовы терпеть трудности ради реформ
0
0
Tweet
Ссылки по теме:
22:44 26.09.2017
Инфляция и другие макропоказатели госбюджета-2018. Мнение экономиста
13:15 23.09.2017
Скрести по дну. Бюджет-2018 наполнят долгами, инфляцией и налогами
16:35 18.09.2017
Госбюджет-2018: любое повышение минималки проглотит инфляция – Новак
05:34 09.09.2017
Всю выгоду от повышения минималки "съедает" инфляция - экономист
Теги:
Места
Украина
Загрузка...
Новости smi2.ru
Мультимедиа
Инфографика
Рекорды побиты: цены на товары и инфляция
18:27 03.10.2017
Нобелевская премия 2017 года
15:07 03.10.2017
Массовое убийство в Лас-Вегасе. Все детали
15:24 02.10.2017
ТОП оружейных скандалов с участием Украины
10:32 29.09.2017
Украинцы не готовы терпеть трудности ради реформ
10:10 28.09.2017
Громкие массовые отравления 2017 года
10:05 27.09.2017
Фотоленты
Фотоитоги 3 октября: Рада принимает реформы, массовая забастовка в Барселоне
17:43 03.10.2017
Центр Барселоны заблокировал масштабный митинг против действий полиции
15:57 03.10.2017
Смелая Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии на Неделе моды в Париже
14:23 03.10.2017
Вкладчики оцепили здание Верховной Рады
12:51 03.10.2017
Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове. Кадры с места ЧП
11:55 03.10.2017
Чувственные диско-красотки из 70-х и 80-х на обложках пластинок
10:37 03.10.2017
Видео
Во львовском детсадике вспыхнул пожар, 40 детей были эвакуированы
16:13 03.10.2017
Редкое явление. В Японии засняли необычное облако в виде змея
12:51 03.10.2017
Удары ВКС России по ИГ на восточном берегу Евфрата
11:34 03.10.2017
Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове
06:53 03.10.2017
Тарута о том, почему нельзя увеличивать военный бюджет Украины
04:47 03.10.2017
Геращенко о причинах затяжного конфликта между Порошенко и Аваковым
02:28 03.10.2017
Самое читаемое
Читаемое
За сутки
Водителей обяжут ездить по-новому с 1 октября
США – КНДР: в шаге от войны
"Выживальщики": жизнь в ожидании конца света
Настало время конца гегемонии США
Меркель поддержала Макрона: перспективы ЕС все еще туманны
Нацбанк обвалил гривну
The Daily Beast: чеченская война пришла в Украину
Верховная Рада: страсти накаляются, бунт продолжается
Мужчина, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, был миллионером - СМИ
Референдум в Каталонии. При чем здесь Донбасс?
Темы дня
Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
Тысячи студентов заняли Барселону: магазины закрыты, метро не работает
Самоопределение – новая угроза государственности
Испания заявила о сотнях раненых полицейских в беспорядках в Каталонии
Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
CBS уволила вице-президента за комментарий о жертвах бойни в Лас-Вегасе
Лас-Вегас после шока - Стивен Пэддок вошел в историю США на крови
Бойня в Лас-Вегасе. В другой стране жертв было бы больше – Шабовта
Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
В Одессе экс-вице-мэру объявили подозрение в деле о пожаре в детском лагере
Под Винницей прекратились взрывы боеприпасов
В Запорожье задержана хозяйка хостела, в котором сгорели 5 человек
Реформа образования: необратимые последствия
В Краматорске школьники остались без украинских учебников
Венгрия и Румыния вместе выступят против закона Украины об образовании
"Благодарочка" от Гройсмана: соцсети о сокращении стипендий