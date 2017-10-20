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    Рева успокоил: скачка инфляции не будет из-за повышения пенсий

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (137)

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    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на сегодня колебания доллара находятся на одной и той же отметке, что и в 2016 году. Он убежден, что повышение пенсий не приведет к скачку инфляции.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 окт — РАИ Новости Украина. Повышение пенсий в рамках пенсионной реформы не приведет к скачку инфляции и курса доллара, убежден министр социальной политики Андрей Рева.

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    "Когда мы говорили о реформе, фракция Ляшко ("Радикальная партия" — Ред.) сказала "секундочку, вы планируете на 10% поднять, это значит, что с декабря на 61 грн дополнительно. Но вы сегодня уже практически достигли показателя 10% инфляции за год, поэтому, если это так, вы пересмотрите эти показатели, не на 10% поднять, а на 15%". Мы посчитали наши возможности и согласились. В законопроект было внесено это предложение. Ее проголосовали", — рассказал Рева в эфире телеканала "112 Украина".

    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Дожить бы до пенсии. Главные цифры пенсионной реформы

    Министр отметил, что когда пришло новое правительство минимальная пенсия составляла 1074 грн. "Вспомните курс доллара в 2016 году. Если вы посмотрите, то на сегодня практически колебания доллара находятся на одной и той же отметке", — отметил он.

    Напомним, 11 октября вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий". Положения закона относительно повышения пенсий применяются с 1 октября 2017 года.

    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

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    Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

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