Рева успокоил: скачка инфляции не будет из-за повышения пенсий

КИЕВ, 20 окт — РАИ Новости Украина. Повышение пенсий в рамках пенсионной реформы не приведет к скачку инфляции и курса доллара, убежден министр социальной политики Андрей Рева.

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"Когда мы говорили о реформе, фракция Ляшко ("Радикальная партия" — Ред.) сказала "секундочку, вы планируете на 10% поднять, это значит, что с декабря на 61 грн дополнительно. Но вы сегодня уже практически достигли показателя 10% инфляции за год, поэтому, если это так, вы пересмотрите эти показатели, не на 10% поднять, а на 15%". Мы посчитали наши возможности и согласились. В законопроект было внесено это предложение. Ее проголосовали", — рассказал Рева в эфире телеканала "112 Украина".

Министр отметил, что когда пришло новое правительство минимальная пенсия составляла 1074 грн. "Вспомните курс доллара в 2016 году. Если вы посмотрите, то на сегодня практически колебания доллара находятся на одной и той же отметке", — отметил он.

Напомним, 11 октября вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий". Положения закона относительно повышения пенсий применяются с 1 октября 2017 года.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

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Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.