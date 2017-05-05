Майский шашлык подорожал. Цены на продукты продолжают расти - пресс-конференция

В среду, 10 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Майский шашлык подорожал. Цены на продукты продолжают расти".

Расходы на продукты среднестатистической украинской семьи перед майскими выходными выросли — на 2,1% процента. Шашлык в этом году стоил на 20% дороже прошлогоднего, стоимость свинины сейчас составляет 80 грн/кг. В конце апреля значительно подорожали продукты "борщевого набора": свекла, картофель, морковь, капуста и лук.

Выросли цены на куриную тушку, на сало (до 42 грн/кг.) Как отмечают в Ассоциации поставщиков торговых сетей, на конец апреля свинина и говядина подскочили в цене на 14 и 16 грн соответственно. Наиболее резко выросли цены на сливочное масло (до 35 грн за кг), вареную колбасу, мягкий сыр, сметану и молоко.

Эксперты рынка отмечают, что в прошлом году необходимые продукты на месяц на одного человека стоили немногим более 1350 гривен. Сегодня минимально необходимый набор продуктов на месяц уже обойдется почти в 1590 гривен. Под конец года эта цифра — по прогнозам экспертов — увеличится минимум на десять процентов и составит около 1750 гривен.

Мясо — как говядина, так и свинина — в ближайшие месяцы дорожать пока не будут, утверждают эксперты, но цены будут более-менее стабильными лишь до конца весны. А все потому, что фермеры и селяне массово забивают скот. В Украине становится все больше сел, где нет ни одной коровы. Из-за сокращения поголовья — дорожает молочная продукция. Цена на нее будет повышаться и в этом году.

Что будет с ценами на продукты в конце весны — начале лета? Какие группы продуктов могут подешеветь/подорожать в течение лета?

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб"



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