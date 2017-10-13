За сговор и повышение цены на автогаз, как всегда, никто не ответит — Косянчук

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос Столицы"

Газовых заправщиков подозревают в сговоре. Об этом заявил государственный уполномоченный антимонопольного комитета Валерий Полюхович. Расследование по факту подорожания автогаза продлится два месяца.

Кроме того, по словам представителя Антимонопольного комитета, на ценовую ситуацию на рынке горючего влияют недостаточная развитость инфраструктуры, "теневая" реализация автогаза и рост количества незаконных газовых заправок.

Ситуацию на украинском рынке топлива прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи мають підґрунтя розмови про змову газових заправників?

— Знаєте, щоб когось звинувачувати у змові, треба мати досить вагомі підстави та докази. Я ж, як експерт ринку, можу сказати наступне: що за ті місяці, які були перед цією кризою, тобто якщо ми візьмемо червень, липень, серпень, то фактично об'єми імпорту газу не змінювалися таким суттєвим чином, щоб призвести до кризи. Бо якщо ми візьмемо сукупно, скільки в Україну надійшло скрапленого газу від Росії, Білорусії, Турції, Литви, Польщі, Італії, то це десь буде біля 100 тисяч тонн, при споживанні, яке декларується на рівні 130-150 тисяч тонн по місяцю. Можна сказати, що імпорт складав біля 100 тисяч тонн і це співвідношення зберігалося і в травні, і в червні, і в липні, і в серпні. Плюс-мінус кілька тисяч тонн туди-сюди. Тобто підстав особливих для такого колапсу, який тоді виник до 18 гривень за літр цього газу на ринку, насправді, я особисто не бачу. Але АМКУ хай розбереться, як і що воно, і як воно відбувалося. До речі, в інтернеті було викладено ту переписку між основними імпортерами, які мали ознаки змови, але невідомо чи то сфабриковано, чи то було дійсно як ці їхні перемовини були отримані: законно чи ні. Тобто я думаю, що це можливо єдиний випадок, коли АМКУ небезпідставно порушив справу.

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Чи можливо довести? Будуть залучати правохоронців?

— АМКУ має свою процедуру, свої важелі впливу та свої джерела інформації. Я думаю, вони там розберуться. Але я не впевнений, що їхньої кваліфікації буде достатньо для того, щоб якби довести ту справу до логічного завершення. Бо як показує практика, що всі їхні розслідування, вони не завжди відповідали дійсності, бо ми пам'ятаємо і про змову, і про мовчазну змову. Там різні були варіанти. Але це вже хай буде на їхній совісті. Хоча я ж кажу, що в цьому випадку я не дуже здивуюсь, якщо насправді там цього, вибачаюсь за вираз, кожуха вивернуть. Бо там насправді дивіться, сьогодні, фактично, це ж теж нафтопродукт. Особливих колапсів на ринку нафтопродуктів не було і тому підстав особливих для такого різкого підвищення цін насправді не було. Сьогодні ми маємо вже нижче 13 гривень за літр. Що відбулося таке, щоб можна було так просто зменшити це? В якийсь час, очевидно, деякі трейдери вирішили використати якийсь момент і так далі. Але я думаю, що комітет розбереться.

Які наслідки мають наставати після того, як АМКУ звернув на це увагу, проведуть розслідування і що? Якщо змова є, мають оштрафувати?

— З ціною нічого не станеться. Насправді, процедура там дуже проста. АМКУ визначає, якщо вони вважають, що мають достатньо підстав, щоб звинуватити групу трейдерів в якійсь змові, то вони призначають штрафні санкції, які знову ж таки чинним законодавством чітко не визначені, скільки це має, годовий обсяг, чи відсоток від річного обсягу. Це вже на совість тих, хто буде ті суми призначати. Відповідно ніхто з операторів цього гуртового сегменту не буде бігом платити ці кошти. Вони будуть звертатися до суду. А в суді вже треба пред'явити такі обґрунтовані обвинувачення і суд має вирішити — платити чи ні. Бо насправді ті штрафи, що ми пам'ятаємо, були призначені до операторів ринку нафтопродуктів. Жоден штраф не був сплачений, тому що суд не підтвердив.

Ще в АМКУ кажуть, що одна з проблем, яка нібито впливає на ціну скрапленого газу, це зростання кількості незаконних газових заправок.

— Там насправді чинників дуже багато. Це починається з нелегального продажу. Але привабливість нелегального продажу учасники ринку перемогли, бо вони цей роздрібний акциз, який не сплачували і який сягав до півтори гривні за літр, перенесли в базовий акциз, і тобто сьогодні всі сплачують, отримавши вже по гуртовому сегменту цей ресурс. Потім ще там такий чинник є, як при споживанні 130-150 тисяч ми маємо об'ємів зберігання. Ви розумієте, що це не бензин. Його в бочку не наллєш. Там треба спеціальні резервуари, бо під тиском все йде. Зберігання десь до 40 тисяч тонн при споживанні 150 тисяч. Це означає, що практично всі працюють з коліс. Тобто ніхто не зберігає, бо немає де. Плюс, є проблеми з залізницею.

Напомним, цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатиться назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Автомобильный газ подорожал и еще подорожает по стечению многих факторов, среди которых свою роль сыграли "Укрзализныця" и нелегальные схемы, выразил свое мнение эксперт Артем Куюн.